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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

İHA

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Konya'da gece saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi, Sultan Veled Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 17 yaşındaki M.E.K. henüz ismi belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçakla kalçasından yaralandı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.E.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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