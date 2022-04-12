Akupunktur birçok sağlık sorununda etkili oluyor

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Zafer Özer, ilaçsız tedavi yöntemi akupunkturun, beyinde dopamin ve endorfin miktarını artırarak başta analjezik etki olmak üzere savunma sistemini artırıcı, vücut iç organlarını dengeleyici, metabolizmayı hızlandırıcı, sakinleştirici ve yatıştırıcı etkileri bulunduğunu söyledi.

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Zafer Özer akupunktur tedavisi hakkında bilgiler verdi. Uzm. Dr. Zafer Özer, “Akupunktur vücut yüzeyindeki bazı nokta veya noktaların iğnelenmesi ile hastalıkları tedavi etmeyi ve önlemeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Akupunktur her ne kadar Geleneksel Çin Tıbbının bir uygulaması olarak bilinse de 17. yüzyıldan beri batı tıbbında birçok hastalığın tedavisinde hekimler tarafından kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 1970 yılında akupunkturu resmi tedavi yöntemi olarak kabul etmiş ve birçok hastalığın tedavisinde etkinliğini onaylamıştır. Ülkemizde ise yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olmakla birlikte 1992 yılında akupunktur yönetmeliği yayımlanmıştır. Halen ülkemizde bazı üniversite hastanelerinde ve devlet hastanelerinde akupunktur eğitimleri devam etmektedir. Akupunktur tedavisini uygulayabilmek için Tıp veya Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmak, buna ek olarak Sağlık Bakanlığı tarafından verilen uygulama yetki belgesi ve sertifikasının bulunması gerekir" dedi.

Akupunkturun vücuttaki etkilerini ve uygulandığı durumları anlatan Uzm. Dr. Zafer Özer, "Akupunktur, beyinde dopamin ve endorfin miktarını artırarak başta analjezik etki olmak üzere savunma sistemini artırıcı, vücut iç organlarını dengeleyici, metabolizmayı hızlandırıcı, sakinleştirici ve yatıştırıcı etkileri de bulunmaktadır. Akupunktur, günümüzde kas iskelet sisteminin tüm ağrılı durumlarında (omuz, diz, boyun ve bel kireçlenmelerinde, tenisçi dirseği ve tüm tendinitlerde), sportif yaralanmalarda, baş ağrısı (migren ve gerilim tipi), yüz felcinde, bağımlılık tedavisinde, kilolu hastalarda kilo kontrolü ve yeme alışkanlıklarının kontrolünde, fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromunda, uykusuzluk, depresyon ve anksiyetede yaygın olarak uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Akupunktur uygulamalarının deneyimli bir hekim tarafından, uygun tıbbi ortamda steril iğneler kullanılarak yapıldığını belirten Özer, “Hekim tarafından detaylı bir şekilde muayene edilen hastanın tedavi programı belirlenir. Vücuttaki bazı akupunktur noktalarına 25 santimetre arasındaki steril ve tek kullanımlık iğneler batırılarak tedavi süreci başlatılır. Ayrıca kulaklara 710 gün arasında kalan kalıcı iğneler de kullanılabilir. Yaklaşık 1520 dakika süren bir uygulamadır. Akupuntur tedavisi; hastanın yaşına, cinsiyetine ve uygulanacak hastalığa göre değişmekle birlikte genellikle haftada iki seans olarak başlar. İlerleyen aşamalarda tedavi süresi, şekli ve seans aralıkları uygulayan hekim tarafından düzenlenir” diye konuştu.

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