NEÜ’den e-Devlet’te yeni hizmet

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 8 uygulamaya; öğrenci, personel ve vatandaşlar eDevlet üzerinden giriş yapabilecek.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama ve Sertifika Doğrulama hizmetlerini geçen yıllarda eDevlet Kapısı’na taşıyan NEÜ, eDevlet’teki uygulamaların çerçevesini genişletti. NEÜ son olarak, Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan uygulamaları da eDevlet üzerinden erişime açtı. NEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan; Sosyal Etki Feneri (NESEF), NEÜ Bilgi Sistemi (NEBİS), Bologna Ders Bilgi Paketi, Başvuru Sistemi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Sistemi, Etik Kurul Başvuru Sistemi, Akademik Kadro Başvuru Sistemi ve Lisanslama Yönetim Sistemi uygulamalarına eDevlet üzerinden giriş yapılabilecek. Öğrenci, personel ve vatandaşlar söz konusu uygulamalara giriş yaparken kolay ve güvenli bir şekilde eDevlet üzerinden sisteme erişebilecekler.

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