Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

ABD tarihinde en ölümcül yıl 2021 oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONYA,(DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşilbeyazlı ekibin teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Ardından da sahada kuvvet çalışması yapılan idman taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Konyaspor, Gaziantep karşısına Çaykur Rizespor mazında kırmızı kart gören Amilton ve Rahmanovic'den yoksun sahaya çıkacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-04-13 11:13:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.