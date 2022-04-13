Sezaryenle hayata döndürülen kedi için Başkan Akkaya’ya teşekkür

Konya’nın Akşehir ilçesinde doğumu yarım kalan ve içindeki yavrusu ölen sokak kedisinin sezaryenle ameliyatıyla hayata döndürülmesinin ardından Akşehir Gençlik Merkezi görevlileri ziyaret ettikleri Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya teşekkür etti.

Akşehir Belediyesinin duyarlı davranışı için Akşehir Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz ve Akşehir Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Ziyarette Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar’da hazır bulundu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz kedilerinin sağlığına kavuştuğunu ve bunun için teşekkür ettiklerini belirterek, “Akşehir Gençlik Merkezi gençlik lideri ve gönüllü gençlerimizle birlikte sokak kedisini sahiplendik. Yaklaşık 23 aydır sürekli karnı acıktığı zaman gençlik merkezimize gelip giden bir sokak kedisiydi. Son dönemlerde sancıları artan kedimizi kurumumuzun içerisine aldık ve doğumunu çalışma ofisimizde gerçekleştirdi. İki yavru doğumu yaptı ama maalesef birini kaybettik. Kedimizin sıkıntıları bitmeyince belediyemizin çağrı merkezini aradık ve hızlı bir şekilde veteriner hekime yönlendirildik. Akabinde biz kedimizi ve yavru kedimizi hekimimize teslim ettik. Hekimimiz gerekli müdahalesini gerçekleştirdi. Kedimizin içinde ölü olan bir tane yavru vardı, onu sezaryen işlemiyle aldı. Kedimiz 2 3 gün kadar hekimimizin gözetiminde kalmasının sonrasında kurumumuza sağlıklı bir şekilde teslim edildi. Bu duyarlı davranışları için Akşehir Belediye Başkanımız Salih Akkaya’ya, Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar’a ve Veteriner Hekimimiz Alican Büyükbaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da ziyaret için teşekkür ederek, “Gençlik Merkezimizin ilgilendiği ve baktığı kedilerinden birisi doğum sırasında çeşitli sorunlar yaşamış ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Belediyemizin veteriner hekimi tarafından gerekli kontrolleri sonrasında içinde ölü bir yavru olduğu görüldü ve sezaryen edilerek hayata döndürüldü. Doğurduğu bir yavru sağlıklı ve şimdi anne kediyle beraber hayatını devam ettiriyor. Bugünde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Bey ve Akşehir Gençlik Merkezindeki arkadaşlarımız teşekkür etmek için bizleri ziyaret ederek memnun ettiler. Kendilerine bende duyarlı davranışları için teşekkür ediyor, kedilerine sağlıklı bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.