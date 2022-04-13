Akşehir'de asfaltlama çalışmaları başladı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ilıcak Üçhüyük mahalleleri arasındaki yolda devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Ilıcak Üçhüyük mahallelerindeki bağlantıyı ve ulaşımı sağlayacak yolda, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfaltlama çalışmaları başladı. İki buçuk kilometrelik yol, asfalt temel çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltla buluşacak. Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük ve Koordinatör İzzet Çetin’le birlikte çalışmaları sürdüren ekiplere kolaylıklar dileyerek bilgi alan Başkan Akkaya, “Akşehirimizdeki Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri bu yoldaki çalışmalarla startı vermiş oldular. Şu anda bu yolumuzda asfalt temel çalışmaları yapılıyor. Biz de çalışmaları yapan ekibimizi ziyaret ettik. Kendilerine sadece bu yolda değil tüm sezon boyunca yapacakları çalışmalarda kolaylıklar diliyoruz. Kazasız belasız çalışmalarını tamamlamalarını Mevla'mdan niyaz ediyoruz. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, Genel Sekreter Yardımcımız Mustafa Yazlık'a, Fen İşleri Daire Başkanımız Hasan Hüseyin Esfendiyar'a ve Fen İşleri Bölge Şefimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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