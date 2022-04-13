Sobadan zehirlenen anne ile kızı toprağa verildi



Duygu KARAKOÇ/KONYA,(DHA)KONYA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Havva Kayalı (68) ile kızı Burçin Şahin (42), son yolculuklarına uğurlandı, Hasan Kayalı'nın tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi 16491'inci Sokak'ta meydana geldi. Hasan Kayalı, eşi Havva Kayalı ve kızları Burçin Şahin, sahur yemeğinden sonra ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu. Konya merkezde yaşayan akrabaları, gün içinde aileye ulaşamayınca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Havva Kayalı ve kızı Burçin Şahin'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Kayalı da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Kayalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Havva Kayalı ve kızı Burçin Şahin'in cenazeleri kılınan cenaze namazıyla Hocacihan Mezarlığı´na defnedildi. Burçin Şahin´in, eşi inşaat işçisi Yaşar Şahin´in çalışmak için Mersin´e gittiği belirtildi. Kayalı çiftinin ise yaklaşık 2 ay önce yine sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ

2022-04-13 15:23:45



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