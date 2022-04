Selçuklu Belediyesi çini yarışmasını ikinci kez düzenliyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediği ‘Yaşayan Miras’ çini yarışmasını bu yıl ikinci kez düzenliyor. Başvuruları başlayan yarışmaya katılımcılar 26 Ağustos’a kadar eserlerini gönderebilecekler.

Selçuklu Belediyesi tarihi gelenekleri canlandırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediği ‘Yaşayan Miras’ isimli çini yarışmasını bu yıl ikinci kez düzenliyor. 10 Nisan tarihi itibari başvuruları başlayan yarışmaya katılmak isteyenler gerekli belgeler ve eserlerini 26 Ağustos’a kadar gönderebilecek.

Yarışmacılar üretim aşamasında istedikleri tüm teknikleri kullanarak Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemini yansıtan özgün eserler ortaya çıkaracak. Kaşi, Evani ve Seramik kategorilerinde düzenlenen yarışmaya katılımcılar bu üç kategoriden sadece birine eser gönderebilecekler. Yarışma çerçevesinde her kategoride birincilere 15 bin, ikincilere 10 bin, üçüncülere 7 bin TL ödül verilecek. Her kategoride sıralamaya giren ikişer kişiye ise mansiyon ödülü 4 bin, sergilenecek eserlere ise 2’şer bin TL ödül verilecek.



“Çini’nin tarihimizde önemli bir yeri var”

Kadim çini geleneğine verdikleri öneme dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak kültürel varlığımıza ve sanata dair çalışmalara her zaman en büyük değeri ve önemi vermeye çalışıyoruz. Türk sanat tarihinde seramik sanatının özel bir yeri vardır. Tarihsel sürece bakıldığında seramik üretimi yapan ilk toplumlardan biriyiz. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu sanatın değerini biliyor yaşatmak için çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediğimiz yarışmada çok güzel eserler yarışmaya katılmıştı. İnşallah bu yıl da daha güzel eserlerin yarışmamıza katılarak jüri üyelerimizi biraz zorlamalarını temenni ediyorum. Yarışmamıza katkı veren jüri üyelerimize, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyor, katılımcılara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

