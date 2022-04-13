Konyaspor’da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında iç sahada oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı.

Futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, topla oyun ile tamamlandı.

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