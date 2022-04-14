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'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı, para cezası aldı

DHA

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı, para cezası aldı


Samet KUYRUKCU/ KONYA, (DHA)KONYA'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçan F.K. (17), polis aracına çarpınca yakalandı. F.K.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'dur ihtarına uymamak ve kırmızı ışık ihlali' suçlarından 10 bin lira cezası uygulandı.
Olay, saat 01.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine 42 AGM 935 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobil, takip sırasında polis aracına çarptı. Kazanın ardından otomobildeki F.K. ve E.C. (17) aracı terk edip kaçtı. Kaçan 2 kişiyi yakalayan polis, otomobili kimin kullandığını sorunca itiraf eden olmadı. Kısa sürede otomobili F.K.'nin kullandığı belirlendi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen F.K. hakkında 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'dur ihtarına uymamak ve kırmızı ışık ihlali' suçlarından toplam 10 bin lira ceza uygulandı. Otomobil de trafikten menedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Samet KUYRUKCU
2022-04-14 12:03:36

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