Konya’da 2 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya polisinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 2 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Horuzluhan Sanayi bölgesinde bir işyerinden bir çekicinin yakıt deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı sırada baskın düzenledi. Polis ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen iş yerinde ve çekicide yapılan aramada 2 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınana 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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