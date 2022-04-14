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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnternet kullanımı yaşı düştü, çocuklara karşı siber zorbalık arttı

İHA

İnternet kullanımı yaşı düştü, çocuklara karşı siber zorbalık arttı

Türkiye genelinde çocuklarda internet bağımlılığı ebeveynlerin ilk sorunları başında geliyor. İnternet ilk kullanma yaşının son yıllarda 2'ye kadar düşmesi ve son birkaç yılda ortaya çıkan siber zorbalık çocuklar için oldukça tehlikeli bir hal aldı. Siber uzmanları ise, öncelikle çocuğu eleştirmeden dinlemek gerektiğini ve ebeveyn sağlıklı bir dinleyici olmasının gerektiğini söyledi.
İnternet bağımlılığı çocuklarda her geçen yıl daha fazla artıyor. Aile bireylerinden dörtte biri çocuklarının internet ve sosyal ortamlarda nelerle karşılaştığını bilmedikleri yapılan araştırmada tespit edildi. İnternet ilk kullanımı, video izlemek, programlarla çocukların vakit geçirme yaşının 2'ye kadar düşmesiyle birlikte siber zorbalık yapan kişilerin sosyal ağlardaki tehlike alanları oldukça çoğaldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı siber polisleri, Konya merkez ve ilçelerinde çocuklara yönelik yüz yüze ve dijital ortamda toplamda 370 bin kişiye ulaştı. Siber polisleri, 115 bini çocuğa, 160 bin ise aileye siber ortamlarında karşılaşabilecekleri sıkıntılar ve mağduriyetler hakkında bilgi verilirken, 100 kişiye ise videolarla bilgilendirme yaptı.

“Ailesinde kendisi yeteri kadar takdir edilmediğinde çocuklar bunu sosyal medyadan karşılamaya çalışıyor”
Sosyal medya kullanımındaki artışın sebebini anlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde siber suçları önleme alanında görevli polis memuru Harun Soylu, “Görselliğe dayalı bir kimlik oluşturmak için çocuklarımızda beğenilme arzusu var. Bunu eğer ailesinde kendisi yeteri kadar takdir edilmediği veya çevresinde takdir edilmediği takdirde bunu sosyal medyadan karşılamaya çalışıyor. Dolayısıyla çocuklarımıza değer vermemiz gerekiyor. Çocuğumuz teknoloji bağımlısı ise neler yapmalıyız dersek? Çocuğumuzu teselli etmek veya susturmak için kesinlikle telefon, tablet vesaire şeyler kendisine vermememiz gerekiyor. Yemek çay saatlerinde bilgisayar başındaki çocuğa kesinlikle servis yapmamalıyız. Çocuğumuzun yetenek ve ilgi alanlarına uygun spor dallarına yönlendirmeyi tavsiye ediyoruz” dedi.

“Çocuğumuzu eleştirmeden dinlememiz gerekiyor”
İnternette ve sosyal ağlarda vakit geçiren çocuklar için yapılması gerekenlere değinen Harun Soylu, “Öncelikle çocuğumuzu eleştirmeden dinlememiz gerekiyor. Sağlıklı bir dinleyici olmamız lazım. Bundan sonra yapacağımız iş ise çocuğumuzu yargılamamak, suçlamamak. Burada zorbalığa itilenin zorbaya iten kişinin olduğunu ve bu zorbalığı yapan kişinin suçlu olduğunu anlatmak gerekiyor. Bu konuyla alakalı yapılmış olan zorbalığın kanıtlarını ekran görüntüsü gibi çeşitli şekilde ispatlı alarak ilgili emniyet bilimlerine başvurmak gerekir” şeklinde konuştu.

“Kesinlikle zorbaya karşılık vermememiz gerekiyor”
Siber zorbalık yapan kişi ve kişilere karşı yapılması gereken konularda uyarılarda bulunan Soylu, “Kesinlikle zorbaya karşılık vermememiz gerekiyor. Zorbaya karşılık verdiğimiz zaman zaten zorbayı hedefine ulaştırmış olacağız. O yapmış olduğu şey karşı insanlara kendisinden korktuğunu veya onlardan bir şey alabileceğini düşünmesi. Bu şekilde karşılık verdiğimiz zaman ondan korktuğumuzu düşünecek. Zorbalığa kesinlikle karşılık vermememiz gerekiyor. Onu iyi bir önemseyici olmanın, önemsediğimizi göstermemenin ilk şartı ise onu da iyi bir dinleyici olarak dinlemektir. Ve zorbalık gerçekleşmeden önceki olaylarla ilgili çocuğumuzu kesinlikle suçlamayalım. Bu şekilde olursa çocuğumuz içine kapanır, belki söyleyeceği şeyleri de size anlatmaz. Çünkü annem babam bana kızıyor diye düşünebilir. Zorbalığın hedefi olduğu için çocuğunuzu suçlamayın. Burada bu durum çocuğunuzun hatası olmadığını, zorbalık yapan kişiyle alakalı bir durum olduğunu mutlaka kendisine anlatmamız gerekiyor. Çocuğumuz siber zorbalığa karşılık vermemesi için teşvik edin” diye uyarılarda bulundu.

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