Başkan Pekyatırmacıdan dış mahalle ziyaretleri

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, dış mahalle ziyaretleri çerçevesinde Tatköy, Sulutas, Sarayköy ve Sızma mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçenin farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Selçuklu'nun dış mahallelerinden Tatköy, Sulutas, Sarayköy ve Sızma mahallerinde hemşehri buluşmaları gerçekleştiren Başkan Pekyatırmacı, mahalle sakinlerine Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlattı, vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Ziyaretlerinde Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve Belediye Başkan Yardımcıları eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı ziyaretler çerçevesinde mahallelere kazandırılacak yatırım ve hizmetler hakkında muhtarlar ile vatandaşlara bilgiler verdi.



"Ramazan ayının bereketini hemşehrilerimizle yaşıyoruz"

Selçuklu'da Ramazan ayının bereketini hemşehri buluşmalarıyla yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’nun 72 mahallesinde muhtarlarımızın yanı sıra mahalle sakinlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede ilçe merkezimize uzak olan mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerle de muhtarlarımızın yanı sıra hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Mahalle ziyaretlerimiz hemşehrilik bağlarımızın güçlenmesine vesile olurken bir yandan da yatırım ve hizmetlerimizin yerinde planlanmasına büyük katkı sağlıyor. Bu şekilde bir taraftan yapılan hizmetleri, devam eden projeleri yerinde değerlendirip, diğer taraftan yeni taleplere ve görüşlere zemin oluşturuyoruz. Ortak akılla yaptığımız çalışmalarda bizlere her zaman destek olan muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İlçemiz için her zaman gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Namaz sonrası Sızmalı vatandaşlar ile görüşen Başkan Pekyatırmacı çocuklar ile beraber teravih buluşmaları çerçevesinde düzenlenen Hacivat Karagöz gölge oyununu izledi.

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