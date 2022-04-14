Konyaspor'da iki imza birden



KONYA,(DHA)İttifak Holding Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı'nın sözleşmelerini 2 yıl daha uzattı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan imza törenine kulüp yöneticilerinden Mehmet Akcan ve Burak Dağlı da katılırken, geçen yıl Temmuz ayında yeşil-beyazlı kulübe transfer olan Soner Dikmen ve yine geçen yıl Ocak ayında transfer olan Barış Yardımcı, sözleşmelerini 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatan sözleşmeyi imzaladılar.

32'nci haftası geride kalan sezonda Soner Dikmen 31 maçta görev alırken, 3 gol 2 asist ile oynadı. Barış Yardımcı ise bu sezon 8 kez yeşil beyazlı formayı giydi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İmza töreninden detaylar DHA-Spor Türkiye-Konya

2022-04-14 17:53:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.