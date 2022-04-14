Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile 2 yıl sözleşme yeniledi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan imza törenine Konyasporlu yöneticiler Mehmet Akcan ve Burak Dağlı katıldı. Futbolcular Soner ve Barış, 20232024 sezon sonuna kadar yeşil beyaz formayı giymeye devam edecek.

32. haftası geride kalan sezonda Soner Dikmen 31 maçta görev alırken 3 gol 2 asist ile oynadı. Barış Yardımcı ise bu sezon 8 kez yeşilbeyazlı formayı giydi.

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