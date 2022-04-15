Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 5 kişi serbest

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 5 kişi serbest

DHA

Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 5 kişi serbest


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA'nın Karatay ilçesinde, 4 yıl önce Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş tutuklu bulunuyor. Cinayeti işlediği iddiasıyla tutuklanan Başdemir'in daha önce çiftliğinde çalışan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, 22 Ekim 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 
Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, memur emeklisi Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evdeki çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atladığında ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. O dönem güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, cinayet şüphelilerine ulaşılamadı. 
25 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz´ın başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen, Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve kuzeni Mehmet Ali Dayanır ile Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafedeki komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
ADRESLERİ KARIŞTIRMIŞLAR
Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp, Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme´ suçlarından tutuklandı.
ÇOBANA TAHLİYE 
Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i de gözaltına aldı. Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzbek, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz?' sorusuna "Yanlış ağabey, Allah korusun" diyerek cevap verdi. Uzbek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrolle tahliye edildi.
Tutuklulardan Mustafa Okşen de 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen de tutukluluk süresine itiraz sonucu nöbetçi sulh ceza hakimliğince 4 Şubat'ta tahliye edildi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.
Son olarak Abdullah Başdemir'in yaşadığı Çumra ilçesinde cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen 5 şüpheli, 3 Nisan'da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Mart'ta 7 kişiyi daha gözaltına almıştı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-04-15 10:00:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
Konyaspor'da iki imza birden
YEREL HABERLER Konyaspor'da iki imza birden
Başkan Pekyatırmacıdan dış mahalle ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacıdan dış mahalle ziyaretleri
Konya Büyükşehir yurtdışında akıllı şehir eğitimi veriyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir yurtdışında akıllı şehir eğitimi ...
Beyşehir’de yağış bereketi
YEREL HABERLER Beyşehir’de yağış bereketi
Karatay Belediyesi Obruk ve Sürüç mahalleleri arasındaki yolu genişletiyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi Obruk ve Sürüç mahalleleri ...
İnternet kullanımı yaşı düştü, çocuklara karşı siber zorbalık arttı
YEREL HABERLER İnternet kullanımı yaşı düştü, çocuklara karşı siber ...
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla yükseliyor Başkan Altay: “Çatalhöyük’e yakışır bir tanıtım ve karşılama merkezi yapıyoruz”
YEREL HABERLER Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla ...
‘Meram’da Kış’ fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER ‘Meram’da Kış’ fotoğraf yarışması ödülleri ...
Konya’da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı
Konya’da 2 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 2 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele ...
Kamyonet, işçi servis minibüsüyle çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet, işçi servis minibüsüyle çarpıştı: 7 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı, para cezası aldı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polis ...
Konya'da merdivenlerden düşen iş adamı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya'da merdivenlerden düşen iş adamı hayatını ...
Konyaspor’da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ...
Genç kıza işkence iddiasına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Genç kıza işkence iddiasına 3 tutuklama
Konya’da evin önünde park halindeki otomobil çalındı
YEREL HABERLER Konya’da evin önünde park halindeki otomobil çalındı
Selçuklu Belediyesi çini yarışmasını ikinci kez düzenliyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi çini yarışmasını ikinci kez ...
Sobadan zehirlenen anne ile kızı toprağa verildi
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen anne ile kızı toprağa verildi
Konya’da 2 bin 763 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 2 bin 763 paket kaçak sigara ele geçirildi
Akşehir'de asfaltlama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Akşehir'de asfaltlama çalışmaları başladı
Başkan Altay: “Konya’mızı 31 ilçesiyle kalkındırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Konya’mızı 31 ilçesiyle ...
Meram Belediyesinde deprem semineri ve tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Meram Belediyesinde deprem semineri ve tatbikatı ...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı son ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.