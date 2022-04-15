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Başkan Altay: "Dünyada kimse kalmasa siz Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz”

İHA

Başkan Altay: "Dünyada kimse kalmasa siz Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Filistin halkının her zaman yanında olduklarını belirterek, “Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan, her platformda Filistin davasının haklılığını anlatmak için büyük bir çaba ve gayret sarf ediyor. Dünyada kimse kalmasa Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz” dedi.
TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kardeş şehri Filistin ElHalil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh’i ziyaret etti. TürkiyeFilistin dostluğunun çok eskiye dayandığına işaret eden Başkan Altay, “Buraya iki sefer gelmek nasip oldu. Ev sahipliğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Filistin halkının her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, her platformda Filistin davasının haklılığını anlatmak için büyük bir çaba ve gayret sarf ediyor. Dünyada kimse kalmasa Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz inşallah. Kardeşliğimiz ilelebet devam edecek. Kardeş El Halil halkını ve tüm Filistinlileri selamlıyorum. İnşallah yarınlar daha güzel olur” dedi.
Geçtiğimiz aylarda ElHalil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh’in Konya’ya yaptığı ziyarette görüşülen su hizmetleri konusundaki işbirliğini hatırlatan Başkan Altay, gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

“Bizi hiç yalnız bırakmadınız"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ElHalil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh de “Biz kendimizi Türk halkıyla bir bütün olarak görüyoruz. Türkiye bizim için en büyük dost ve kardeş ülke. Osmanlı Devleti zamanından beri kardeşliğimiz devam ediyor. Türkiye bizim her zaman yanımızda. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Size çok güveniyoruz. Kardeş şehrimiz Konya'ya gittiğimizde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Siz de kendinizi burada öyle hissedin. Sizinle her türlü işbirliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

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