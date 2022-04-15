İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı

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Samet KUYRUKCU/KONYA, (DHA)KONYA'da bir inşaattan iskele demiri çalan Nihat D. ve Ahmet Fatih E., polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Nihat D. ve Ahmet Fatih E., bir inşaattaki demir iskeleleri araca yüklemeye başladı. Bu sırada şüphelileri takip eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Samet KUYRUKCU

2022-04-15 12:53:19



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