Konya'dan iki grup kavga etti: 2 yaralı

Samet KUYRUKCU/KONYA, (DHA)KONYA'da iki grup arasında çıkan kavgada Afganistan uyruklu 2 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Alaeddin Tepesi'nde meydana geldi. Firdevs Qadiri (18) ve Sayed Obeydullah Hayati (22) ile tanımadıklarını iddia ettikleri 5 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Firdevs Qadiri ve Sayed Obeydullah Hayati bıçakla yaralandı. Yaralılar, ambulansla Konya Numune Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Samet KUYRUKCU
2022-04-15 14:54:31
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