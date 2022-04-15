İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç çıkamayacağımı sandım  (2)

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SERBEST KALDIKLARI DOSYADAN DA TUTUKLANDILAR

Konya'da, işkence gören Demet A.´nın şikayeti üzerine gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan, aynı gün M.K., adlı kadına da rezidansta işkence yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Murat D., Sara D. ve Tuba D.´nin adli kontrol kararına yapılan itirazı bir üst mahkeme kabul etti. Mahkeme, şüpheliler hakkında Demet A.´ya yönelik suçları için de tutuklama kararı verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2022-04-15 15:12:42



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