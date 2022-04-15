Konya Emniyeti’nden şehit aileleri, gaziler ve polis emeklileri onuruna iftar yemeği

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri, gaziler ve polis emeklileri onuruna iftar programı düzenlendi.

Polisevi’nde düzenlenen iftar programı öncesinde İl Emniyet Müdürü Engin Dinç masalara tek tek giderek emekli polislerle sohbet etti. İftar sonrasında konuşan Emniyet Müdürü Dinç, “Emekli polis büyüklerimizden aldığımız bu bayrağı layıkı ile hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi. Dinç, “Emniyet teşkilatının yaptığı kahramanlıkları iyi biliyorsunuz. Terörle mücadelede, 15 Temmuz’da, hendek, barikat operasyonlarında onlarca şehit pahasına bu devleti ayakta tuttu bu teşkilat. Ama şunu söylemek gerekirse bu teşkilat bu devleti ayakta tutan temel dinamiklerden bir tanesi, biz bunu yaşadık ve gördük. Özellikle 15 Temmuz’da teşkilat mensuplarımız canı ve malıyla kendini ortaya koydu. Parçalanarak şehit düşen kardeşlerimiz oldu ama son kale olan bu ülkeyi ayakta tutmayı başardık. Sadece bu şeref dahi bizim teşkilatımıza yeter. Biz bu etkinliği düzenledik, sizler de katıldınız Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum, Allah birliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Programa Konya Polis Emeklileri Derneği Başkanı Sefa Atçeken, Emniyet Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanı Mustafa Ak, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Buğur, Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, Özel Harekat Bölge Müdürü Arif Özdemir, şehit aileleri, gaziler ve emekli polisler katıldı.

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