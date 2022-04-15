Başkan Özgökçen: “Rizespor maçında ofsayt çizgisi niye çizilmedi anlayamadım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özgökçen: “Rizespor maçında ofsayt çizgisi niye çizilmedi anlayamadım”

İHA

Başkan Özgökçen: “Rizespor maçında ofsayt çizgisi niye çizilmedi anlayamadım”

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen geçen hafta ligde deplasmanda Çaykur Rizespor maçında oynadıkları maçta yedikleri ilk golle alakalı, VAR teknolojisinin olduğu dönemde ofsaytla ilgili olarak ilk defa hata yapıldığını belirterek, “O referans çizgi niye çizilmedi anlayamadım. Benim kafama tek kafama takılan nokta o. Ofsayt olduğu zaman da referans çizgi çiziliyor, ofsayt olmadığı zaman da” dedi.
Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen basın mensuplarıyla iftar programında buluştu. İftar programında Başkan Fatih Özgökçen’e Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Fatih Özgökçen yaptığı açıklamada sezon başından bu yana hakemler noktasındaki duruşlarının belli olduğunu belirterek, “Konyaspor olarak biz kendi hakemlerimize güvenmemiz gerektiğine her ortamda, Kulüpler Birliği Toplantıları’nda da istisnasız bir şekilde hep dile getirdik. Çünkü kendi insanımıza güvenmediğimiz zaman ithal işlemler yapmak zorunda kalırsınız. Bunun sonuçları çok daha kötü olabiliyor. Dolayısıyla bunun üzerine basa basa vurguladık. Tabii kendi insanımıza güveneceğiz derken bazı eleştirilerimiz de oldu. Özellikle kendini yetiştiremeyen, kötü niyeti olmayan fakat hakemlik noktasında yetersiz kalan arkadaşlarımızın dinlendirilmesi gerektiğini, mutlaka tekrar rehabilite edilerek çalışmalar yapılması gerektiğini belirttik. Diğer bir şerhimiz de kötü niyetli olan, belli takımlara sistematik hatalar yapan arkadaşlarla ilgiliydi. Bu arkadaşların da kötü niyetleri devam ettiği takdirde bir daha kendilerine maç verilmemesi gerektiğini özellikle ifade ettik. Bu noktada duruşumuz aynen devam ediyor. Herhangi bir şekilde çekinmemiz, değişiklik söz konusu değil” dedi.

“O referans çizgi niye çizilmedi anlayamadım”
Merkez Hakem Kurulu’nun bir tavsiye kararıyla Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bir karar aldığını hatırlatan Başkan Özgökçen, “Bazı hakemlere ligin geri kalanındaki maçlardan itibaren görev verilmeyeceğini beyan ettiler. Sebebini hiçbir zaman sorgulamadım. Çünkü çok fazla hakemlerle alakalı bilgi sahibi olmadığımızı devamlı ifade ettik. Verilen karar, daha sonrasında Tahkim Kurulu’nun almış olduğu kararla kaldırıldı. Futbol Federasyonu’nun bir kurulunun tavsiye niteliğinde vermiş olduğu karar yine kendi kurulunun vermiş olduğu bir kararla birlikte hakemler tekrar görevlendirme hakkını elde ettiler. Yine görevlendirme yapıp yapmama noktasındaki yetki MHK’da. Bundan sonra görev verirvermez onu bilemeyiz. Tabii bu aşamalar geçerken çok tartışmalar oldu. Her iki kararı savunanlar da oldu. Yanlışlıklarını dile getirdiler. Biz çok fazla toplum önünde ya da basın önünde bir görüş bildirmedik. Fakat en son Kulüpler Birliği toplantısında bu noktada bazı görüşler açıklanınca son olarak aldığımız sözle Tahkim Kurulu’nun daha öncesinde MHK’nın almış olduğu kararın şekil, zaman, yer noktasında yanlış olduğunu ama bunlardan daha ziyade Futbol Disiplin Talimatı, Hakem Kurulu Talimatları gereğince alınan kararın talimatlara aykırı olduğunu ve dolayısıyla Tahkim Kurulu’nun tekrar görevi iade noktasındaki vermiş olduğu kararın doğru olduğunu belirten bir açıklama yaptık. Bunun sonuçlarını da herkes iyi ya da kötü katlanır diye de konuşmamızı tamamladık. Bundan sonraki aşamada Rizespor maçı bizim haftaya oynanacak maçımızdı. Bu kesinlikle hakem hatalarıyla ilgili konuşma değil, diğer takımlarla alakalı da bir serzeniş de değil. Rizespor 3 puanı almıştır, onunla ilgili hiçbir problem söz konusu değildir. Kırmızı kartlar doğrudur, yanlıştır, fauller görülmüştür görülmemiştir onlara bir şey demiyorum. Maçtan sonra kırmızı kartların yanlış olduğunu herkes ifade etti ama onlara takılmıyorum. Rizespor maçında atılan ilk goldeki VAR teknolojisinin olduğu dönemde ilk defa hata yapılıyor ofsaytla ilgili olarak. O referans çizgi niye çizilmedi anlayamadım. Benim kafama tek kafama takılan nokta o. Ofsayt olduğu zaman da referans çizgi çiziliyor, ofsayt olmadığı zaman da. Tek kafamıza takılan nokta oydu. Referans çizginin çizilmemesi biraz kafamı karıştırdı. Ofsayt noktasındaki gözle görülür yanlışlık da zaten herkesin malumu” ifadelerini kullandı.

“Konyaspor daha güzel günlere gelecektir”
Hataların olabileceğini ve hataları yapanın da insan olduğunu söyleyen Özgökçen, “Onu da anlayışla karşılamak lazım ama bu kabul edilebilir bir hata olması lazım. Ofsayt konusu dışındakiler hatadır, belki kasıtlı yapılmıştır ya da yapılmamıştır onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama o referans çizgiyi anlayamadık. Çünkü hiç görmedik. Bizim verdiğimiz tepki de onunla ilgiliydi. Ama bu şekilde yapılan yanlışlar varsa da herkes neticesine katlanacaktır. Çok büyük mücadele içerisine girdik. Bugün Şampiyonlar Ligi diyoruz. Tarihinde hiç yaşamadığı bazı anlar yaşadık bu sene hep beraber. Trabzon maçına şampiyonluk maçına gittik. Fenerbahçe maçı da çok önemliydi. Esasında keyfini süreceğimiz bir sezon yaşadık diyebiliriz. İnşallah sonunu da getiririz. Arkadaşlar mücadelelerini sonuna kadar gösteriyor. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardım etme gayreti içerisindeyiz. El ele verdiğimiz takdirde Konyaspor daha güzel günlere gelecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Emniyeti’nden şehit aileleri, gaziler ve polis emeklileri onuruna iftar yemeği
YEREL HABERLER Konya Emniyeti’nden şehit aileleri, gaziler ve polis ...
Bakan Karaismailoğlu: “Eğiste Viyadüğü, ülkemizin tarihine geçecek ve simge yapılarımızdan biri olacak” Türkiye’nin en yüksek ayaklı köprüsünün Kasım’da açılması planlanıyor
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Eğiste Viyadüğü, ülkemizin ...
Konya'da üreticilere yüzde 75'i hibe destekli yağlık ayçiçek tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Konya'da üreticilere yüzde 75'i hibe destekli yağlık ...
Konya’da restorasyonu tamamlanan ecdat yadigarı cami yeniden ibadete açıldı
YEREL HABERLER Konya’da restorasyonu tamamlanan ecdat yadigarı cami ...
Altınapa Barajı tamamen doldu, savaklama yapıldı
YEREL HABERLER Altınapa Barajı tamamen doldu, savaklama yapıldı
İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç çıkamayacağımı sandım  (2)
YEREL HABERLER İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç ...
Başkan Pekyatırmacı Cumu Buluşmaları'nda vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı Cumu Buluşmaları'nda ...
Konya'dan iki grup kavga etti: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'dan iki grup kavga etti: 2 yaralı
Başkan Altay ilk kez oruç tutan çocukları bu yıl da sevindiriyor
YEREL HABERLER Başkan Altay ilk kez oruç tutan çocukları bu yıl da ...
Başkan Kavuş Ramazan’da mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Kavuş Ramazan’da mahalle ziyaretlerini ...
İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç çıkamayacağımı sandım  
YEREL HABERLER İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç ...
İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı
Akşehir Belediyesinde 16 memur işe başladı
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinde 16 memur işe başladı
Başkan Altay: "Dünyada kimse kalmasa siz Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Dünyada kimse kalmasa siz Filistin ...
Beyşehir’de üniversiteli öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım
YEREL HABERLER Beyşehir’de üniversiteli öğrencilerden ihtiyaç ...
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 5 kişi serbest
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 5 kişi ...
Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
Konyaspor'da iki imza birden
YEREL HABERLER Konyaspor'da iki imza birden
Başkan Pekyatırmacıdan dış mahalle ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacıdan dış mahalle ziyaretleri
Konya Büyükşehir yurtdışında akıllı şehir eğitimi veriyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir yurtdışında akıllı şehir eğitimi ...
Beyşehir’de yağış bereketi
YEREL HABERLER Beyşehir’de yağış bereketi
Karatay Belediyesi Obruk ve Sürüç mahalleleri arasındaki yolu genişletiyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi Obruk ve Sürüç mahalleleri ...
İnternet kullanımı yaşı düştü, çocuklara karşı siber zorbalık arttı
YEREL HABERLER İnternet kullanımı yaşı düştü, çocuklara karşı siber ...
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla yükseliyor Başkan Altay: “Çatalhöyük’e yakışır bir tanıtım ve karşılama merkezi yapıyoruz”
YEREL HABERLER Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.