Konyaspor Başkanı Özgökçen'den hakem tepkisi

Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, sezon başında hakemlik noktasında yetersiz kalanların dinlendirilmesi yönünde açıklama yaptıklarını hatırlatarak, ''Özellikle kendini yetiştiremeyen, kötü niyeti olmayan fakat hakemlik noktasında yetersiz kalan arkadaşlarımızın dinlendirilmesi gerektiğini, mutlaka çalışmalar yapılması gerektiğini belirttik. Bir de kötü niyetli olarak belirli takımlara sistematik hata yapan arkadaşlarla ilgiliydi. Bu arkadaşların da kötü niyetlerine devam ettiği takdirde bir daha kendilerine maç verilmemesi gerektiğini özellikle ifade ettik. Bu noktada duruşumuz aynen devam ediyor. Herhangi bir şekilde bir çekincemiz, bir değişiklik söz konusu değil.''dedi.

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyeleri, iftar yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi. Özgökçen, hakemlere yönelik eleştirisini dile getirdi. Sezon başında hakemlik noktasında yetersiz kalanların dinlendirilmesini yönünde açıklama yaptıklarını hatırlatan Özgökçen, şunları söyledi:

''Sezon başından bu yana, bizim özellikle hakemler noktasındaki duruşumuz belliydi. Konyaspor olarak biz kendi hakemlerimize, Türk hakemliğine güvenilmesi gerektiğini her platformda, her ortamda, Kulüpler Birliği toplantılarında da istisnasız bir şekilde hep dile getirdik. Dolayısıyla bunun üstünü özellikle basa basa vurguladık. Bazı eleştirilerimiz de oldu. Özellikle kendini yetiştiremeyen, kötü niyeti olmayan fakat hakemlik noktasında yetersiz kalan arkadaşlarımızın dinlendirilmesi gerektiğini, mutlaka çalışmalar yapılması gerektiğini belirttik. Bir de kötü niyetli olarak belirli takımlara sistematik hata yapan arkadaşlarla ilgiliydi. Bu arkadaşların da kötü niyetlerine devam ettiği takdirde bir daha kendilerine maç verilmemesi gerektiğini özellikle ifade ettik. Bu noktada duruşumuz aynen devam ediyor. Herhangi bir şekilde bir çekincemiz, bir değişiklik söz konusu değil."

"MHK'NIN HAKEMLERLE İLGİLİ VERDİĞİ KARARI YANLIŞ BULDUK"

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakem hakkında verdiği karar değinen Özgökçen, ''Merkez Hakem Kurulu'nun bir tavsiye kararıyla Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bir karar aldı. Bazı hakemler sayesinde, 12-13 hakem hakkında ligin geri kalanında görev verilmeyeceğini beyan ettiler. Sebebini hiçbir zaman sorgulamadım. Çünkü çok fazla hakemlerle alakalı bilgi sahibi olmadığımızı ifade ettik. Daha sonrasında Tahkim Kurulu'nun almış olduğu kararla bu durum ortadan kaldırdı. Sayın Nihat Özdemir başkan da 'Tahkim Kurulu'nun verdiği kararlara karşı bize saygımız sonsuzdur, o bizim yargıtayımızdır' gibi bir açıklamada bulunmuştu karar verilmeden önce. Dolayısıyla bu kararla birlikte hakemler tekrar görevlendirme hakkını elde ettiler. Yine görevlendirme yapıp yapmama noktasındaki yetki MHK'da. Bundan sonra yetki verir, vermez onu bilemeyiz. Tabii bu aşamadan geçerken çok tartışmalar oldu. Her iki kararı savunanlar da oldu. Yanlışlıklarını dile getirdiler. Fakat en son Kulüpler Birliği toplantısında zannediyorum Rizespor maçından bir hafta önce, burada bazı bu noktada görüşler açıklandı'' diye konuştu.

"OFSAYT REFERANS ÇİZGİSİ NEDEN ÇİZİLMEDİ?"

Konyaspor'un geçen hafta Çaykur Rizespor maçındaki ilk golünün ofsayt olduğunu belirten ve 'VAR' da hata yapıldığını belirten Özgökçen, "Rizespor üç puanı almıştır, onunla ilgili hiçbir problem söz konusu değildir. Mevzu kırmızı kart veya faul olup olmaması da değil. Bizim şahsen Rizespor maçında anlayamadığımız tek konu, o ilk goldeki 'VAR' teknolojisinin olduğu dönemde çünkü ilk defa hata yapılıyor, ofsayt pozisyonunda o referans çizgi neden çizilmedi? Onu anlayamadım. Tek kafama takılan nokta o. Ofsayt olduğu zaman da, olmadığı zaman da o çizgi çiziliyor. Çizilmemesi biraz kafa karıştırdı. Ofsayt noktasındaki gözle görülür yanlışlık da zaten herkesin malumu. Onun için kafamıza takılan bir problem o''dedi. (DHA)

