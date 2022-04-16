Konyaspor Başkanı Özgökçen'den hakem tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor Başkanı Özgökçen'den hakem tepkisi

DHA

Konyaspor Başkanı Özgökçen'den hakem tepkisi


Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, sezon başında hakemlik noktasında yetersiz kalanların dinlendirilmesi yönünde açıklama yaptıklarını hatırlatarak, ''Özellikle kendini yetiştiremeyen, kötü niyeti olmayan fakat hakemlik noktasında yetersiz kalan arkadaşlarımızın dinlendirilmesi gerektiğini, mutlaka çalışmalar yapılması gerektiğini belirttik. Bir de kötü niyetli olarak belirli takımlara sistematik hata yapan arkadaşlarla ilgiliydi. Bu arkadaşların da kötü niyetlerine devam ettiği takdirde bir daha kendilerine maç verilmemesi gerektiğini özellikle ifade ettik. Bu noktada duruşumuz aynen devam ediyor. Herhangi bir şekilde bir çekincemiz, bir değişiklik söz konusu değil.''dedi.
İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyeleri, iftar yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi. Özgökçen, hakemlere yönelik eleştirisini dile getirdi. Sezon başında hakemlik noktasında yetersiz kalanların dinlendirilmesini yönünde açıklama yaptıklarını hatırlatan Özgökçen, şunları söyledi:
''Sezon başından bu yana, bizim özellikle hakemler noktasındaki duruşumuz belliydi. Konyaspor olarak biz kendi hakemlerimize, Türk hakemliğine güvenilmesi gerektiğini her platformda, her ortamda, Kulüpler Birliği toplantılarında da istisnasız bir şekilde hep dile getirdik. Dolayısıyla bunun üstünü özellikle basa basa vurguladık. Bazı eleştirilerimiz de oldu. Özellikle kendini yetiştiremeyen, kötü niyeti olmayan fakat hakemlik noktasında yetersiz kalan arkadaşlarımızın dinlendirilmesi gerektiğini, mutlaka çalışmalar yapılması gerektiğini belirttik. Bir de kötü niyetli olarak belirli takımlara sistematik hata yapan arkadaşlarla ilgiliydi. Bu arkadaşların da kötü niyetlerine devam ettiği takdirde bir daha kendilerine maç verilmemesi gerektiğini özellikle ifade ettik. Bu noktada duruşumuz aynen devam ediyor. Herhangi bir şekilde bir çekincemiz, bir değişiklik söz konusu değil." 
"MHK'NIN HAKEMLERLE İLGİLİ VERDİĞİ KARARI YANLIŞ BULDUK"
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakem hakkında verdiği karar değinen Özgökçen, ''Merkez Hakem Kurulu'nun bir tavsiye kararıyla Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bir karar aldı. Bazı hakemler sayesinde, 12-13 hakem hakkında ligin geri kalanında görev verilmeyeceğini beyan ettiler. Sebebini hiçbir zaman sorgulamadım. Çünkü çok fazla hakemlerle alakalı bilgi sahibi olmadığımızı ifade ettik. Daha sonrasında Tahkim Kurulu'nun almış olduğu kararla bu durum ortadan kaldırdı. Sayın Nihat Özdemir başkan da 'Tahkim Kurulu'nun verdiği kararlara karşı bize saygımız sonsuzdur, o bizim yargıtayımızdır' gibi bir açıklamada bulunmuştu karar verilmeden önce. Dolayısıyla bu kararla birlikte hakemler tekrar görevlendirme hakkını elde ettiler. Yine görevlendirme yapıp yapmama noktasındaki yetki MHK'da. Bundan sonra yetki verir, vermez onu bilemeyiz. Tabii bu aşamadan geçerken çok tartışmalar oldu.  Her iki kararı savunanlar da oldu. Yanlışlıklarını dile getirdiler. Fakat en son Kulüpler Birliği toplantısında zannediyorum Rizespor maçından bir hafta önce, burada bazı bu noktada görüşler açıklandı'' diye konuştu.
"OFSAYT REFERANS ÇİZGİSİ NEDEN ÇİZİLMEDİ?"
Konyaspor'un geçen hafta Çaykur Rizespor maçındaki ilk golünün ofsayt olduğunu belirten ve 'VAR' da hata yapıldığını belirten Özgökçen, "Rizespor üç puanı almıştır, onunla ilgili hiçbir problem söz konusu değildir. Mevzu kırmızı kart veya faul olup olmaması da değil. Bizim şahsen Rizespor maçında anlayamadığımız tek konu, o ilk goldeki 'VAR' teknolojisinin olduğu dönemde çünkü ilk defa hata yapılıyor, ofsayt pozisyonunda o referans çizgi neden çizilmedi?  Onu anlayamadım. Tek kafama takılan nokta o. Ofsayt olduğu zaman da, olmadığı zaman da o çizgi çiziliyor. Çizilmemesi biraz kafa karıştırdı. Ofsayt noktasındaki gözle görülür yanlışlık da zaten herkesin malumu. Onun için kafamıza takılan bir problem o''dedi. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Genel detaylar
-Başkan Fatih Özgökçen'in açıklamaları
(KJ:Haber-Kamera:Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA)
DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-04-16 01:03:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özgökçen: “Rizespor maçında ofsayt çizgisi niye çizilmedi anlayamadım”
YEREL HABERLER Başkan Özgökçen: “Rizespor maçında ofsayt çizgisi ...
Konya Emniyeti’nden şehit aileleri, gaziler ve polis emeklileri onuruna iftar yemeği
YEREL HABERLER Konya Emniyeti’nden şehit aileleri, gaziler ve polis ...
Bakan Karaismailoğlu: “Eğiste Viyadüğü, ülkemizin tarihine geçecek ve simge yapılarımızdan biri olacak” Türkiye’nin en yüksek ayaklı köprüsünün Kasım’da açılması planlanıyor
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Eğiste Viyadüğü, ülkemizin ...
Konya'da üreticilere yüzde 75'i hibe destekli yağlık ayçiçek tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Konya'da üreticilere yüzde 75'i hibe destekli yağlık ...
Konya’da restorasyonu tamamlanan ecdat yadigarı cami yeniden ibadete açıldı
YEREL HABERLER Konya’da restorasyonu tamamlanan ecdat yadigarı cami ...
Altınapa Barajı tamamen doldu, savaklama yapıldı
YEREL HABERLER Altınapa Barajı tamamen doldu, savaklama yapıldı
İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç çıkamayacağımı sandım  (2)
YEREL HABERLER İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç ...
Başkan Pekyatırmacı Cumu Buluşmaları'nda vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı Cumu Buluşmaları'nda ...
Konya'dan iki grup kavga etti: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'dan iki grup kavga etti: 2 yaralı
Başkan Altay ilk kez oruç tutan çocukları bu yıl da sevindiriyor
YEREL HABERLER Başkan Altay ilk kez oruç tutan çocukları bu yıl da ...
Başkan Kavuş Ramazan’da mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Kavuş Ramazan’da mahalle ziyaretlerini ...
İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç çıkamayacağımı sandım  
YEREL HABERLER İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç ...
İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı
Akşehir Belediyesinde 16 memur işe başladı
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinde 16 memur işe başladı
Başkan Altay: "Dünyada kimse kalmasa siz Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Dünyada kimse kalmasa siz Filistin ...
Beyşehir’de üniversiteli öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım
YEREL HABERLER Beyşehir’de üniversiteli öğrencilerden ihtiyaç ...
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 5 kişi serbest
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 5 kişi ...
Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
Konyaspor'da iki imza birden
YEREL HABERLER Konyaspor'da iki imza birden
Başkan Pekyatırmacıdan dış mahalle ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacıdan dış mahalle ziyaretleri
Konya Büyükşehir yurtdışında akıllı şehir eğitimi veriyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir yurtdışında akıllı şehir eğitimi ...
Beyşehir’de yağış bereketi
YEREL HABERLER Beyşehir’de yağış bereketi
Karatay Belediyesi Obruk ve Sürüç mahalleleri arasındaki yolu genişletiyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi Obruk ve Sürüç mahalleleri ...
İnternet kullanımı yaşı düştü, çocuklara karşı siber zorbalık arttı
YEREL HABERLER İnternet kullanımı yaşı düştü, çocuklara karşı siber ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.