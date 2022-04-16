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İşkence davetine jet iddianame; 3 kişiye 36'şar yıl hapis istemi

DHA

İşkence davetine jet iddianame; 3 kişiye 36'şar yıl hapis istemi


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, eski sevgilisi Murat Demirci´nin (41) daveti üzerine gittiği rezidansta nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci tarafından işkence edilen M.K.´nin (25) şikayeti üzerine tutuklanan şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, 3 kişi hakkında 6 farklı suçtan 36´şar yıl hapis cezası istendi.
Olay, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi´nde bulunan rezidanstaki stüdyo dairede meydana geldi. İddiaya göre M.K. adlı kadın, eski sevgilisi Murat Demirci´nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. M.K., stüdyo dairede, Demirci´nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. Demir ile arkadaşı, M.K.´ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, makasla saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan M.K., polise giderek şikayetçi oldu. M.K., ifadesinde, "WhatsApp üzerinden bana bir adres gönderdi. Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde kapıyı Murat açtı. İçeride 2 kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek 'M.K. bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" dedi.
Şikayet üzerine gözaltına alınan Murat Demirci´nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 4 gün içinde iddianame hazırlandı. İddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit, yağma, hakaret, cebir, mala zarar verme ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci için 36'şar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-04-16 11:44:47

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