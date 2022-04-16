Vücut direnci düşük diye jimnastiğe başladı; hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vücut direnci düşük diye jimnastiğe başladı; hedefi olimpiyat şampiyonluğu

DHA

Vücut direnci düşük diye jimnastiğe başladı; hedefi olimpiyat şampiyonluğu


Duygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)KONYA´da vücut direncinin düşük olması ve sürekli rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından jimnastiğe yönlendirilen Elif Çolak (17), bu spor dalında kendisini geliştirip, ulusal ve uluslararası turnuvalarda madalya kazandı. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten Çolak, ''Spor yapmak beni çok toparladı. Birçok madalya kazandım. Hedefim dünya şampiyonu olmak ve 2024 Paris Olimpiyatları'nı kazanmak.'' dedi.
Küçük yaşlarda sık sık hastalanan ve vücut direncinin düşmesi nedeniyle ailesi tarafından jimnastik kursuna gönderilen Elif Çolak, kısa sürede kendini trampolin jimnastik dalında geliştirdi. 9 yaşında trampolin jimnastik sporuna başlayan Çolak, ilk olarak 2016'da Mersin'de yapılan Türkiye Şampiyonası´nda şampiyon oldu. Daha sonra 12 yaşındayken, 2017'de Portekiz´de gerçekleştirilen uluslararası turnuvada yine birinci oldu. Çolak, geçen yıl Rusya´nın Soçi kentindeki Avrupa Şampiyonası´nda bireysel kategoride bronz, senkron kategorisinde ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
`DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM´
Konya Spor Lisesi 11´inci sınıf öğrencisi olan Elif Çolak, jimnastik sporuna başladığı günden beri dünya şampiyonu olmak istediğini belirterek, "Ben 5 yaşlarındayken çok hastalanıyordum. Ailem beni spora yönlendirmek istedi. Babamda o sıralar jimnastik sporunu çok izliyormuş televizyonda, ilgisi varmış. O yüzden beni jimnastiğe yazdırdılar. 7 yaşımda temel jimnastikle başladım, 9 yaşımda antrenörüm benim trampolin jimnastikteki yeteneğimi fark etti. İlk defa 2016 yılında Mersin´de Türkiye 1´incisi olmuştum. Bu branş ülkemize 2006 yılında geldi, çok yeni ve ilk defa ben 16 yaşımda Avrupa Şampiyonası'nda madalya aldım. Türkiye´ye madalyaya getirmek bizi çok gururlandırdı. Başta yaşıtlarım olmak üzere, bence herkes spora yönelmeli. Çünkü spor demek, sağlıklı yaşam demek. Ailem küçüklüğümden beri beni çok destekliyordu, hep arkamda oldular. Spora başladığımdan bu yana Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyordum, hedefim hep bu yöndeydi. Şimdi adım adım bu hedeflere doğru gidiyorum. Şu an 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyorum." dedi.
`ÇOCUKLUĞUMDA BAŞKALARININ MADALYASINI TAKARDIM´
Elif Çolak, trampolin jimnastik sporuna başlamadan önce kilo ve boy sorunu yaşadığını belirterek, "Ben küçükken kısa ve kilolu bir çocuktum. Spora başladıktan sonra kilom normale döndü. Vücudum şekillendi ve direnç kazandı. Spor yapmak beni çok toparladı. Çocukluğumda başkasının olimpiyat şampiyonluğu madalyasını takmıştım, anneme de bunun fotoğrafını atmıştım. İlerde bende alacağım diye. Şimdi parkta küçük çocuklar benimle fotoğraf çektiriyor, madalyamı takıyor. Çocukluğumda başkalarının madalyasını takıyordum, şimdi küçüklerin madalyamı takması beni çok gururlandırıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ
2022-04-16 12:19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşkence davetine jet iddianame; 3 kişiye 36'şar yıl hapis istemi
YEREL HABERLER İşkence davetine jet iddianame; 3 kişiye 36'şar yıl ...
Konyaspor ile Gaziantep FK 6. randevuda
YEREL HABERLER Konyaspor ile Gaziantep FK 6. randevuda
Konyaspor Başkanı Özgökçen'den hakem tepkisi
YEREL HABERLER Konyaspor Başkanı Özgökçen'den hakem tepkisi
Başkan Özgökçen: “Rizespor maçında ofsayt çizgisi niye çizilmedi anlayamadım”
YEREL HABERLER Başkan Özgökçen: “Rizespor maçında ofsayt çizgisi ...
Konya Emniyeti’nden şehit aileleri, gaziler ve polis emeklileri onuruna iftar yemeği
YEREL HABERLER Konya Emniyeti’nden şehit aileleri, gaziler ve polis ...
Bakan Karaismailoğlu: “Eğiste Viyadüğü, ülkemizin tarihine geçecek ve simge yapılarımızdan biri olacak” Türkiye’nin en yüksek ayaklı köprüsünün Kasım’da açılması planlanıyor
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Eğiste Viyadüğü, ülkemizin ...
Konya'da üreticilere yüzde 75'i hibe destekli yağlık ayçiçek tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Konya'da üreticilere yüzde 75'i hibe destekli yağlık ...
Konya’da restorasyonu tamamlanan ecdat yadigarı cami yeniden ibadete açıldı
YEREL HABERLER Konya’da restorasyonu tamamlanan ecdat yadigarı cami ...
Altınapa Barajı tamamen doldu, savaklama yapıldı
YEREL HABERLER Altınapa Barajı tamamen doldu, savaklama yapıldı
İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç çıkamayacağımı sandım  (2)
YEREL HABERLER İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç ...
Başkan Pekyatırmacı Cumu Buluşmaları'nda vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı Cumu Buluşmaları'nda ...
Konya'dan iki grup kavga etti: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'dan iki grup kavga etti: 2 yaralı
Başkan Altay ilk kez oruç tutan çocukları bu yıl da sevindiriyor
YEREL HABERLER Başkan Altay ilk kez oruç tutan çocukları bu yıl da ...
Başkan Kavuş Ramazan’da mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Kavuş Ramazan’da mahalle ziyaretlerini ...
İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç çıkamayacağımı sandım  
YEREL HABERLER İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç ...
İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı
Akşehir Belediyesinde 16 memur işe başladı
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinde 16 memur işe başladı
Başkan Altay: "Dünyada kimse kalmasa siz Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Dünyada kimse kalmasa siz Filistin ...
Beyşehir’de üniversiteli öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım
YEREL HABERLER Beyşehir’de üniversiteli öğrencilerden ihtiyaç ...
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 5 kişi serbest
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 5 kişi ...
Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
Konyaspor'da iki imza birden
YEREL HABERLER Konyaspor'da iki imza birden
Başkan Pekyatırmacıdan dış mahalle ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacıdan dış mahalle ziyaretleri
Konya Büyükşehir yurtdışında akıllı şehir eğitimi veriyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir yurtdışında akıllı şehir eğitimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.