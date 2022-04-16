Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Meral kurtarılamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Duygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA)KONYA´da, oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Suriye uyruklu Meral El Hıdır (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Ahmet El Hıdır´ın kızı Meral'in üzerine, evde oyun oynarken televizyon düştü. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Meral'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Meral El Hıdır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ

2022-04-16 17:06:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.