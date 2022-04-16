Konya'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Yaşar COŞKUN/ KONYA, (DHA)KONYA´nın Seydişehir ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, SeydişehirBeyşehir yolunun Akçalar kavşağında meydana geldi. Sabri Söyler'in kullandığı 42 AIK 530 plakalı otomobil, iddiaya göre, karşı yönden gelen Ömer Orakçı yönetimindeki 42 KS 571 plakalı otomobille çarpıştı. Söyler'in kullandığı araçta bulunan Zeynep Söyler (17), Fatma Zehra Söyler (12), Ebrar Söyler (20), Ümmühan Söyler (43) ve Hafza Meva Söyler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-04-16 17:43:30
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