Destici: Gıda fırsatçılarına en yüksek düzeyde para cezası verilmeli

Salih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sebze ve meyve başta olmak üzere bazı gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fırsatçılar, günü fırsat bilerek maalesef halkın alım gücünü daha da zorlaştırmaktadır. Bazı ürünleri değerinin çok üstünde pazarlamakta ya da satmaktadır. Bu fırsatçılığı, karaborsacılığı, soygunculuğu yapanlara öncelikle yüksek düzeyde para cezası verilmeli" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da partisinin bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Burada partililerine seslenen Destici, gıda fiyatlarındaki artışa değindi. Gıda fiyatlarının yükselmesine neden olan fırsatçılara en yüksek para cezasının verilmesi gerektiğini belirten Destici, şunları söyledi:

''Devlet, elindeki tüm imkanları vatandaşı için kullanmalı ve vatandaşına akaryakıt başta olmak üzere, temel gıda maddeleri ve ihtiyaç maddelerini ucuza alacak çözümleri bir an önce üretmeli ve bunları bir an önce hayata geçirmelidir. Burada fahiş zamlardan en çok dikkat çekenlerin başında sebze ve meyveler gelmektedir. Buradan ne üretici memnundur, ne tüketici memnundur. Maalesef arada sebze ve meyve başta olmak üzere bazı gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fırsatçılar, günü fırsat bilerek maalesef halkın alım gücünü daha da zorlaştırmaktadır. Bazı ürünleri değerinin çok üstünde pazarlamakta ya da satmaktadır. Bu fırsatçılığı, karaborsacılığı, soygunculuğu yapanlara öncelikle yüksek düzeyde para cezası verilmeli. Yine mi yapıyor, o zaman iş yerini kapatacaksınız. Bir daha açamayacak. Hukuk gerekli cezayı verecek."

'FİLİSTİN'DE ZULÜM DEVAM EDİYOR'

Destici, Filistin'de yaşanan saldırıya değinerek, ''Filistin'de de zulüm devam ediyor. Ne hikmetse her Ramazan'da siyonist İsrail, Mescid-i Aksa'da Müslümanlara zulmediyor, saldırıyor, katlediyor ve şehit ediyor. İsrail'in bu alçak ve kahpe saldırılarını kınıyor, reddediyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize de Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Aynen Doğu Türkistan davası gibi Filistin davası da bizim davamızdır'' dedi.

Destici, "Çin'in işgali altında zulme, katliama, soykırıma ve asimilasyona tabi tutuluyorlar. Onları da unutmuyoruz. Bu mübarek ramazan ayında onların her daim kalbimizde olduğunu, Doğu Türkistan davasının her Türk ve Müslüman´ın davası olduğunu bir kere daha ifade ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ

2022-04-16 22:56:45



