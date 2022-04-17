Selçuklu’da teravih geleneği kaldığı yerden devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin bir geleneği haline gelen ve ilçedeki farklı mahallelerdeki camilerde gerçekleşen teravih buluşmaları devam ediyor.

Rahmet ayının tüm güzellikleriyle yaşandığı mübarek Ramazan ayında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu genelinde farklı mahallelerdeki camilerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi’nin bir geleneği haline gelen ve ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye vesile olan teravih buluşmalarında vatandaşlar talep ve önerileri birinci ağızdan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya iletme fırsatı yakalıyor. Teravih sonrasında Selçuklu Belediyesi tarafından oluşturulan HacivatKaragöz gölge oyunu standı mahalledeki çocuklar ve ailelerin de hoşça vakit geçirmesini sağlıyor. Ayrıca cami bahçesinde Osmanlı macunu, renkli şekerler de ikram ediliyor. Başkan Pekyatırmacı teravih buluşmaları çerçevesinde Hatice Hatun Külliyesi, Anadolu İtisam Vakfı Camisi, Selçuk Camisi, MTA Camisi’nde ilçe sakinleriyle bir araya geldi.



“Ramazan ayının güzelliklerini hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz”

Teravih buluşmalarının Ramazan bereketini birlikte yaşamaya vesile olduğuna dikkat çeken Ahmet Pekyatırmacı, “Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın ve tekrardan hemşehrilerimizle bir araya gelmenin sevinci içerisindeyiz. Pandemi sebebiyle camilerimizi ve hemşehrilerimizi ziyaret edemiyorduk. Çok şükür o kötü günleri geride bıraktık. Birbirimize olan muhabbeti daha da artıran, birbirimizin derdi ile daha çok hemhal olduğumuz bu ayda hep birlikte kıldığımız teravih namazları ile bu ayın manevi iklimine uygun olarak hemşehrilerimiz ile birlikte oluyoruz ve bu hasbihallerimizle Selçuklumuz için daha güzel yarınları birlikte planlıyoruz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, ülkemize düşman odaklara fırsat vermesin. Tüm hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, huzurlu Ramazanlar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.