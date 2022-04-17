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Konya’da yetimler ‘Kardeşlik İftarı’nda buluştu

İHA

Konya’da yetimler ‘Kardeşlik İftarı’nda buluştu

Konya’da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla “Kardeşlik İftarı” programı gerçekleştirildi.
Dünya Yetimler Günü'nde Konyalı yetimler ve yakınları için iftar programı düzenlendi. Celalettin Karatay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Gülay Samancı ve Hacı Ahmet Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, protokol üyelerinin eşleri ile Konya protokolünün diğer mensupları, merkez ilçe kaymakamları, il ve ilçe müdürleri, yetimler ile yakınları katıldı.

“Devletimizin hizmetleri ve milletimizin dayanışması, hemşehrilerimizin kaynaşmasının harcıdır”
Konya Valisi Vahdettin Özkan, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Özkan, “Bu güzel iftar programında çocuklarımızla gençlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Devletimizin birçok konudaki hizmetleri ve gayretlerinin yanı sıra milletimizin kendi arasındaki dayanışması, şehrimizin kadirşinaslığı; tüm hemşehrilerimizin kaynaşmasının harcıdır. Sivil toplum deyince Konya’mızda gerçekten de kamunun dışında vakıfları, dernekleri, hayırseverleriyle tam olarak aile içi bir dayanışmayı görüyoruz. Bu da giderek tüm ülkemizi ve uluslararası bir dayanışmaya dönüşüyor. Bu vesileyle sivil toplum kuruluşlarımıza da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sizler bizim ve ülkemizin geleceğisiniz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, Dünya Yetimler Günü’nde çocuklar ve gençlerle yaptığı iftarın en özel iftar olduğunun altını çizdi. Başkan Kılca, “Ramazan ayının 15’inci gününde açtığım bu iftarın en özel ve en güzel iftar olduğunu söyleyebilirim. Bir araya gelmemizde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Devletimiz, kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyeler olarak bizler de geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Konyalı tüm çocuklarımız ile gençlerimizin geleceğinin parlak olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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