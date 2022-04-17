Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 20’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Michalak’ın sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada Çekiçi’nin kafa vuruşunda top kaleci Günay’ın üzerine gitti.

22. dakikada Hadziahmetovic’in sağ kantta kullandığı kornerde savunmadan seken top Soner’in önünde kaldı. Soner’in sert şutunu Gaziantep savunması kale çizgisinden çıkardı.

24. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkarak ceza sahasında topla buluşan Skubic’in kale önüne çevirdiği topa Michalak yakın mesafeden vurdu, kaleci Günay gole izin vermedi.

32. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Çekiçi kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 10

35. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında topla buluşan Michalak sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Günay başarılı oldu.

39. dakikada Doğan'ın, Hadziahmetovic’e yapılan sert müdahalesi sonrası hakem Volkan Bayarslan VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Doğan, direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

42. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında arka direğe gönderilen topa Ahmed Hassan kafayı vurdu fakat top direkten tekrar oyun alanına döndü.

43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Michalak’ın kale önüne yaptığı ortaya Ahmed Hassan kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 20



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Gökhan Barcın xx, Murat Ergin Gözütok xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Çekiçi xxx, Bytyqi, xx Ahmed Hassan xxx

Yedekler: Erten, Anicic, Cikalleshi, Uğurcan, Barış, Musa, Oğulcan, Mpoku, Ahmet, Alberk

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Günay xx, Vetrih x, Caulker xx, Toşca xx, Kitsiou xx, Furkan xx, Doğan x, Maxim xx, Halil İbrahim xx, Figueiredo xx, Muhammet xx

Yedekler: Burak, Olkowski, Oğuz, El Massaouidi, Recep, Mirza, Hamza, Mendyl, Merkel, Stankovski, Bahadır

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Çekiçi (dk. 32), Ahmed Hassan (dk. 43) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Doğan (dk. 39) (Gaziantep FK)

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