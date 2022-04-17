İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 4-1



İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)-STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic Skubic, Adil (Dk. 86 Musa), Abdülkerim, Guilherme (Dk. 86 Alberk), Hadziahmetovic, Soner (Dk. 75 Oğulcan), Çekici (Dk. 64 Mpoku), Michalak, Bytyqi (Dk. 64 Cikalleshi), Ahmed Hassan

GAZİANTEP FK: Günay Kitsiou, Tosça, Caulker, Vetrih (Dk. 74 Merkel), Halil İbrahim (Dk. 46 Oğuz), Doğan Erdoğan, Furkan (Dk. 80 Stankovski), Maxim, Figueredo (Dk. 66 Mirza), Muhammet

GOLLER:Dk. 31 Çekici, Dk. 43 Ahmed Hassan, Dk 56 Hadziahmetovic, Dk. 90+4 Michalak (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 87 Muhammet (Gaziantep FK)

SARI KART: Skubic (İttifak Holding Konyaspor) Caulker, Kitsiou (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk. 38 Doğan Erdoğan (Gaziantep FK) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 31'inci dakikada Çekici, 43'üncü dakikada Ahmed Hassan, 56'ncı dakikada Hadziahmetovic ve 90+4'üncü dakikada Michalak kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 87'nci dakikada Muhammet Demir'den geldi.8'inci dakida sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Michalak ortasını yaptı. Çekici'nin kafa vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.

22'nci dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Soner'in şutunu Kitsiou kale çizgisinden çıkardı.

31'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'in ortasında ceza sahası içinde Çekici, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

38'inci dakikada Gaziantep FK 10 kişi kaldı. Doğan Erdoğan, Hadziahmetovic'e yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırıldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Volkan Bayarslan, Doğan Erdoğan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

43'üncü dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Michalak ortasını yaptı. Altıpasın hemen önünde Ahmed Hassan, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada Furkan'ın ceza sahasında şutunda top kaleci Sehic de kaldı.

56'ncı dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hızlı gelişen Konyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Soner, ceza yayının hemen gerisindeki Hadziahmetovic'i gördü. Hadziahmetovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 3-0.

87'nci dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye indirdi. Paslaşarak kullanılan serbest vuruşunda ardından Mirza'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Muhammet Demir, topu ağlara gönderdi: 3-1.

90+4'üncü dakikada Michalak skoru belirledi. Hadziahmetovic'in topuk pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Michalak'ın sert şutunda top ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma Konyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2022-04-17 15:46:56



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