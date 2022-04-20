Başkan Kavuş Çarıklar Mahallesinde hemşehrileriyle buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un Ramazan buluşmaları devam ediyor.

Oruç, ibadet ve muhabbet ayı Ramazan’ın bereketini hemşehrileri ile birlikte yaşayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan akşamlarında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Kavuş, bu çerçevede AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte Çarıklar Mahallesinde muhtar Adem Ceran’ın iftar sofrasında mahallelilerle bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle aynı iftar sofrasını paylaşan Başkan Kavuş ve Başkan Dolular, gençlerle de voleybol oynadı. Teravih namazının ardından çay eşliğinde vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Kavuş, yapılacak yatırımlar hakkında da istişarelerde bulundu.



“Hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül bağını iyiden iyiye güçlendirdik”

Gönül Belediyeciliğinin en güzel örneklerinin verildiği Meram’da Ramazan ayının da vatandaşlarla bir araya gelmek, aynı sofra etrafında buluşarak hasbihal etmek için en güzel fırsatlardan birini sunduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirebilmek amacıyla farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlattı. Ramazan buluşmalarının rutin tüm buluşmalardan çok daha verimli geçtiğini ifade eden Başkan Kavuş, “Hemşehrilerimizle yılın 4 mevsim 365 günü bir arada olmaya gayret gösteriyoruz. Bunun için sık sık mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Ama Ramazan buluşmalarımız tüm bu buluşmalarımızdan çok daha farklı bir atmosferde gerçekleşiyor, her zamankinden çok daha güzel, derin, anlamlı, bereketli ve verimli oluyor. Çarıklar Mahallesi’ne gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette aynı güzellikle tamamlandı. Hemşehrilerimizle istişare ve hasbihal etme fırsatı yakaladık. Talepler karşısında birlikte çözüm yolları aradık. Gençlerimizle eğlenceli vakit geçirdik. Hem eğlendik hem de kurduğumuz gönül bağını iyiden iyiye güçlendirdik. İnşallah bu ziyaretlerimiz Ramazan’ın son gününe kadar devam edecek” diye konuştu.

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