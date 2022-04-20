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Konya’da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önce iki aile arasındaki kavganın davasına devam edildi

İHA

Konya’da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önce iki aile arasındaki kavganın davasına devam edildi

Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önce iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin davada 9 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.
Konya’da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin Keleş ailesinin akrabası Mehmet Altun tarafından öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle yargılanan sanıkların davası 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Adliye Konferans Salonu’nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş’in oğlu) ile tutuksuz sanıklar Ayşe Keleş, Veli Keleş, Yahya Çalık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Davada söz verilen sanıklardan Lütfi Keleş, olay günü kavgayı Dedeoğulları ailesinin başlattığını öne sürerek, aileye karşı hiçbir zaman ırkçılık yapmadıklarını iddia etti. Tutuklu sanık Keleş, "Olay en ince ayrıntısına kadar araştırılsın, incelensin" ifadelerini kullandı. Ali Keleş de suçlamaları kabul etmedi, tahliyesini istedi.
Lütfi Keleş’in avukatı Kazım Turan müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, "Olay yerinde bulunan 4 tüfek kartuşu, iddia edilenin aksine müvekkilimin elindeki tüfekten değil, Dedeoğulları’nın evindeki incelemede duvarda asılı bulunan tüfekten çıkmıştır. Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen kolluk kuvvetleri de ifadelerinde sopa parçalarını Dedeoğulları ailesinin bahçesinde değil, kapılarının önünde bulduklarını belirtmişlerdir" şeklinde konuştu.
Dedeoğulları ailesi avukatlarından Atilla Kart, "Söz konusu kavganın, saldırının doğrudan Dedeoğulları ailesinin bahçesinde gerçekleştirildiği açıktır. Bu saldırı planlı, organize bir saldırıdır ve sanıklar arasında Dedeoğulları ailesine karşı nefret söylemleri vardır. Tüm sanıkların olaya dahli olmasına rağmen suçu iki kişi üstlenmiş, bunu da önceki beyanlarında dile getirmişlerdir" diye konuştu.
Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut ise kavgaya ilişkin davayla daha sonra yaşanan 7 kişinin öldürülmesine ilişkin davanın dosyalarının birleştirilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, 2 olayın dosyasının birleştirilmesi talebini reddetti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 1 Temmuz 2022 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi
12 Mayıs 2021 tarihinde Keleş ve Dedeoğulları ailesi arasında kavga çıktı. Bu kavgada gözaltına alınan 16 kişiden aralarında Ayşe Keleş ve eşi Lütfi Keleş’in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayşe Keleş, bir süre sonra tahliye olurken, Lütfi Keleş ve Ali Keleş’in tutukluluk hali devam etti. Kavgaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Lütfi Keleş’in "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar; Ayşe Keleş’in de "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Lütfi Keleş’in oğlu Ali Keleş ve Ali Çalık’ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istenmişti. Veli Keleş, Veli Keleş’in oğlu Ali Keleş ve Yahya Çalık’ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması talebinde bulunulmuştu. İbrahim Keleş’in de, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenilmişti. Ramazan Çalık’in ise "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapis talebi vardı.

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