Konyaspor’da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ısınma ile başladı. Futbolcular daha sonra sahaya çıktı ve pas oyunu yaptı. İdman, çift kale maç ile tamamlandı.

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