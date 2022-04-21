Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbederek kaçtı



Samet KUYRUKCU/ KONYA, (DHA)KONYA'da Libyalı Nouri Elsirmani (50), yanına yaklaşan kişi tarafından içinde para ve telefonu olan çantası gasbedilip, kalçasından bıçaklandı. Elsirmani, hastaneye kaldırılırken, polis de kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi Alaaddin Bulvarı'nda meydana geldi. Libya uyruklu Nouri Elsirmani'nin içinde para ve telefonu olan çantası, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından zorla alınmak istendi. Elsirmani, çantasını vermemek için direnirken, şüpheli de kalçasından bıçakla yaralayıp, çantasını gasbederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elsirmani, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nouri Elsirmani'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Samet KUYRUKCU

2022-04-21 11:38:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.