Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Konya’da telefon kablolarını çalmak için menhole giren 2 hırsızlık şüphelisi kabloları keserken çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefon kablolarındaki arıza alarmı nedeniyle, telekomünikasyon şirketine ait teknik ekipler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri menholdeki kablo hattını kesip, saklanmaya çalışan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve benzeri 19 suç kaydı olan H.N.A. ve hırsızlık, kasten yaralama gibi 21 suç kaydı bulunan M.Ç. bekçiler tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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