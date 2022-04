(ÖZEL) Konyasporlu Soner Dikmen: Taraftara, Şampiyonlar Ligi sözümüz var

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor'da 2 yıl daha sözleşmesini uzatan orta saha oyuncusu Soner Dikmen, DHA'ya yaptığı özel açıklamada, taraftara Şampiyonlar Ligi sözü verdiklerini söyledi.

Dikmen, "'Şampiyonlar Ligi' dediğinizde bile insanın içinde bir ürperti oluyor, bir tebessüm oluşuyor. Çok büyük bir arena. Konyaspor olarak daha önce böyle bir atmosferde bulunmadık. Şu an tek hedefimiz bu camiaya, bu taraftarlara bir sözümüz var ve o sözü yerine getirmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi müziğini bu kentte, bu şehirde dinletmek istiyoruz. Tabii bizim için de çok farklı bir atmosfer olacaktır. Bu şehre de, bu taraftara da yakışacağını düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor, ligde aralarında 1 puan olan Fenerbahçe ile 2'ncilik yarışını sürdürüyor. Konyaspor'da 2 yıl daha sözleşmesini uzatan orta saha oyuncusu Soner Dikmen, yeniden sözleşme imzaladığının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Dikmen, "Geçen sene Gençlerbirliği'nin küme düşmesinden sonra bu ligde kalmak istiyordum. O yüzden önce buraya gelirken kendim fedakarlık yaptım. Konya'ya gelişimde oynarsam, katkı verirsem şartlarımın düzeleceğinden ve sözleşmemizin uzayacağı konusunda öyle bir konuşma geçmişti. Bu sene de hem takım adına, hem de kendi adıma büyük bir ivme yakaladık. Bizim adımıza güzel bir sezon geçirdik. Bir yıl daha sözleşmemiz vardı; ama başkan ve yönetim kuruluyla konuşmalarımızda hem sözleşmemi uzattılar, hem şartlarda iyileşme oldu. Yani 2 yıl daha Konyaspor adına mücadele edeceğiz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ LİGDE 2'NCİ SIRADA YER ALMAK'

Ligde 2'nci sırada yer almak için mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Dikmen, şunları söyledi:

"Sonuçta lig uzun bir maraton. Takımlar bazen çıkışlar, bazen inişler yaşayabiliyor. Biz de sezonun büyük bir bölümünü aslında 2'nciliği değil şampiyonluk için geçirdik diyebilirim. Ama bir iniş oldu takımda. Şampiyonluk hedefinden uzaklaştık. Bir de takdir edersiniz ki devre arasında elim bir olay yaşadık. O da bizi biraz geriye götürdüğünü söyleyebilirim. Şimdi tek hedefimiz 2'ncilik. Bunun için de Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele var. Şu an görünüşte onlar bizim 1 puan üstümüzde; ama kalan 5 maç var. Biz maçlarımızı kazanıp son Beşiktaş maçına kadar mücadelemizi gösterip Fenerbahçe'nin aldığı sonuçları takip edeceğiz. Artık iş kendi elimizde değil; ama dediğim gibi 5 maçlık galibiyetler olacak. Belki mağlubiyetler olacak Fenerbahçe adına. Biz elimizden gelen özveriyi, gayreti gösterip sonra lig sonunda artık 2'ncilik mi nasip olur, 3'üncülük mü nasip olur ona göre kendimize bir hedef belirleyeceğiz."

'TARAFTARA SÖZÜMÜZ VAR'

Şampiyonlar Ligi müziğini Konya'ya dinletmek için çalıştıklarını vurgulayan Dikmen, "'Şampiyonlar Ligi' dediğinizde bile insanın içinde bir ürperti oluyor, bir tebessüm oluşuyor. Çok büyük bir arena. Konyaspor olarak daha önce böyle bir atmosferde bulunmadık. Şu an tek hedefimiz bu camiaya, bu taraftarlara bir sözümüz var ve o sözü yerine getirmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi müziğini bu kentte, bu şehirde dinletmek istiyoruz. Tabii bizim için de çok farklı bir atmosfer olacaktır. Bu şehre de, bu taraftara da yakışacağını düşünüyorum. Evet bu sene biraz taraftarlarımız, bazı maçlarda stadımızı tam anlamıyla dolduramadı, ama ya o arada da eğer katılırsak bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyoruz. İnşallah da o hedefimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

'TAKIM OYUNCUSUYUM'

Kendi performansını da değerlendiren Dikmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuçta takımımız böyle bir başarılı sezon geçirmeseydi veya bu kadar yukarılarda olmasaydı belki de kendi performansım da bu kadar ön plana çıkmayacaktı. O yüzden bir takım oyuncusu olduğumu burada belirtmek isterim. Hocanın da bunda katkısı büyüktür. Onun oyun sisteminde çift altıdan ziyade oyun içinde sekizin altı olabileceği, altının sekize dönüşebileceği bir format belirledi. O format da tuttu bu da ister istemez, asist ve gole katkı oldu diyebilirim. İlhan Hoca için, işine aşık bir hoca diyebilirim. Sonuçta bir taktik bir disiplini var. Sezon başından beri bazen inişimiz oldu, bazen çıkışlar oldu. Bazen mağlup olduk. Bazen iyi oynadık, skoru yakalayamadık. Her maça ayrı ayrı taktiksel dizilişlerle bizi motive etti, hazırladı diyebilirim. Çünkü gerçekten bu başarının sebebi sadece saha içi değil, saha dışında da çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. O uyumu yakalayabildik. O kan uyumu oluştu. O yüzden de takım halinde beraber oynuyor, beraber savaşıyoruz, beraber mücadele ediyoruz."

'BAŞKAN DEGİL AĞABEY'

Soner Dikmen, kulüp başkanı Fatih Özgökçen'i de bir başkan değil, ağabey gibi gördüklerini belirterek, ''Başkanımız Fatih Özgökçen için başkandan ziyade takıma bir ağabey diyebilirim. Normalde Türkiye'de başkanlar fazla işin içine girmez, dışarıda durur. Fatih Başkan iyi gittiğimiz süreçte de, kötü gittiğimiz süreçte de hep yanımızda oldu. Hocayla da ikili ilişkileri hani başkandan ziyade bize de bir büyük gibi, ağabey gibi. Gerçekten Konyaspor için bir göreve soyunmuş ve o çok heyecanlı, çok istekli. Sahada bizim mücadelemize ortak oluyor. Dışarıdan da bizi destekliyor ve elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Soner Dikmen'den detay

Takım antrenmanından detaylar

- Soner Dikmen'in konuşması DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-04-22 10:37:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.