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Kulu'da tekne orucu tutan çocuklar ödüllendirildi

İHA

Kulu'da tekne orucu tutan çocuklar ödüllendirildi

Konya'nın Kulu ilçesinde Kur'an kursunda eğitim gören 46 yaş arasındaki çocuklar ödüllendirildi.
Kulu İlçe Müftülüğüne bağlı Baharçiçeği ve Camikebir Kur'an kurslarında eğitim gören 46 yaş arasındaki çocuklara yönelik program düzenledi. Oruç ibadetinin anlatıldığı programda, oruç ibadeti bilincini sağlamak amacıyla çocuklara tekne orucu tutturuldu. Tekne oruçlarını bozan çocuklara ise Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız ve Şube Müdürü Mehmet Acer tarafından zarf içerisinde cep harçlığı verildi.
Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, "Biz bugün çok eski bir uygulamayı sizlerle paylaşacağız. Bugün tekne orucu tuttunuz. Tekne orucu küçük yaştaki çocukların öğleye kadar oruç tutması demektir. Bu zaman böyle alışıyorsunuz. Biz de eski bir uygulamayı eski bir Ramazan geleneğini sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerin orucunuzu şu an satın alıyoruz" dedi.
Program, oruç açma duasının okunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

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