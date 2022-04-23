Bakan Varank: “Kapsül Teknoloji Platformu Türkiye’ye örnek olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: “Kapsül Teknoloji Platformu Türkiye’ye örnek olacak”

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmak ve Konya'yı bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesi'nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı. Böyle inovatif bir girişim için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Bakan Varank, "Konya'nın bu işi başarması, bu kadar paydaşı bir araya getirmesi önemli. Burası 24 saat açık kalacak ve gençlerin gelip hayatlarını geçirdiği bir yaşam alanı olacak. Konya bunu başarır. Bu platform Türkiye'ye de örnek olacak." dedi.

Bakan Varank: “Kapsül Teknoloji Platformu Türkiye’ye örnek olacak”

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak ve Konya’yı bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesi’nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla yapıldı. Böyle inovatif bir girişim için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Bakan Varank, “Konya’nın bu işi başarması, bu kadar paydaşı bir araya getirmesi önemli. Burası 24 saat açık kalacak ve gençlerin gelip hayatlarını geçirdiği bir yaşam alanı olacak. Konya bunu başarır. Bu platform Türkiye’ye de örnek olacak.” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıldı. Açılışta konuşan Bakan Varank, Kapsül Teknoloji Platformu modelinin inovatif bir model olduğuna dikkat çekti. Platformda Konya Büyükşehir öncülüğünde üniversitelerle birlikte teknoloji firmalarının gençlere dönük üç ana işi gerçekleştireceğini kaydeden Bakan Varank, “Birincisi, dünyanın en büyük teknoloji yarışması TEKNOFEST’i düzenliyoruz. Bu çerçevede gençlerimiz buraya gelerek TEKNOFEST yarışmalarına, bilim yarışmalarına gönüllerinin el verdiği ölçüde hazırlanabilecek. Maddi kısımların tamamını Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kuruluşlar halledecek. Bu manada TEKNOFEST yarışmalarına ev sahipliği yapacak atölye imkanı sunacak. İkinci olarak, burada özellikle farklı laboratuvarlar kurularak akıllı şehirler olsun, finansal teknolojiler olsun bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize, girişimcilerimize bir altyapı sağlayacak. Bu manada Konya’nın gençlerine hizmet edecek. Üçüncü olarak da bu kadar bilgi birikimini bir araya getirdiğinizde bu çıktıların bir maddi karşılığının olması lazım, bir katma değer oluşturması lazım. Burada aynı zamanda tüm bu girişimlerin ticarileşmesi için gençlerimize mentörlük desteği, danışmanlık desteği verilecek” dedi.

“Konya’nın bu işi başarması önemli”
Bu inovatif girişim için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Varank, “Zaten Konya’ya ‘Benim Şehrim’ diyoruz. Dolayısıyla bizim de şehrimiz olan Konya’nın bu işi başarması, bu kadar paydaşı bir araya getirmesi gerçekten önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu alanların tamamına yönelik faaliyetleri olan bir bakanlık. Size iki opsiyon öneriyorum; burayı bir teknoparkın şehir kuluçkası yapabiliriz. Şehir kuluçkası olduğunda çok farklı desteklerden ve vergisel avantajlardan faydalanılabilir. Ya da isterseniz KOSGEB’in teknoloji merkezleri var. Burada da eleman desteği ve faaliyetlerle ilgili destek, altyapı desteği verip yine vergisel avantajlardan faydalanabilirsiniz. Paydaşlardan bir araya gelip iki tercihten hangisini istiyorsanız bakanlık olarak biz bu platforma o desteği vereceğiz. Burası 24 saat açık kalacak ve gençlerin gelip hayatlarını geçirdiği bir yaşam alanı olacak. Konya bunu başarır. Bu platform Türkiye’ye de örnek olacak. Kapsül Teknoloji Platformu’nun hassaten gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak ve Konya’yı bir teknoloji üssü haline getirmek için gençlerle birlikte çalıştıklarını belirterek, verdikleri desteklerden dolayı Bakan Varank’a teşekkür etti.
Daha sonra kurdelesi kesilerek açılışı yapılan Kapsül Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Varank ve protokol üyeleri, üniversiteli gençlerle sohbet etti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan, Türkiye’nin belediye destekli ilk teknoloji platformu olan Kapsül Teknoloji Platformu, öğrencilerden oluşan takımlarla TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Kurulduğu 2021 yılında teknoloji yarışmalarında 7 farklı alanda toplam 40 takımı destekleyen Kapsül Teknoloji Platformu’nda 831 farklı teknolojik ürün geliştirildi. 22 takımın finalist olduğu TEKNOFEST’te European Rover Challenge’da platform çatısı altındaki takımlardan birisi dereceye girmeyi başardı. Kapsül Teknoloji Platformu, 2022 yılında ise mevcutta 100 yarışma takımına destek veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meram’da 23 Nisan on binlerce kişinin katılımıyla kutlandı
YEREL HABERLER Meram’da 23 Nisan on binlerce kişinin katılımıyla ...
Akşehir ve Kulu’da 23 Nisan kutlamaları
YEREL HABERLER Akşehir ve Kulu’da 23 Nisan kutlamaları
Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
Akşehir Belediyesi’nden çocuklara bayram eğlencesi
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi’nden çocuklara bayram eğlencesi
Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda
Konya'da kazada ölen 2 genç, toprağa verildi
YEREL HABERLER Konya'da kazada ölen 2 genç, toprağa verildi
İki can alan motosiklet sürücüsü, 'motosikletim kırıldı' diye şikayetçi olmuş
YEREL HABERLER İki can alan motosiklet sürücüsü, 'motosikletim ...
Konya’da cip alev alev yandı
YEREL HABERLER Konya’da cip alev alev yandı
Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin ...
Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Büyükşen çifti cinayetinde 1 tutuklama daha
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde 1 tutuklama daha
Eşiyle tartışıp evi yaktı
YEREL HABERLER Eşiyle tartışıp evi yaktı
Kulu'da tekne orucu tutan çocuklar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kulu'da tekne orucu tutan çocuklar ödüllendirildi
Karatay Çevre Ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi Genel Kurulunu yaptı
YEREL HABERLER Karatay Çevre Ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi Genel ...
Rektör Ortaç: “23 Nisan çocuklarımıza verilen büyük bir armağandır”
YEREL HABERLER Rektör Ortaç: “23 Nisan çocuklarımıza verilen büyük ...
Konya’dan Türkmenler'e yardım eli
YEREL HABERLER Konya’dan Türkmenler'e yardım eli
Başkan Akkaya koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti
YEREL HABERLER Başkan Akkaya koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti
Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara ...
Başkan Altay: “Gençlerle aramızda çok güzel bir muhabbet var”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Gençlerle aramızda çok güzel bir ...
(ÖZEL) Konyasporlu Soner Dikmen: Taraftara, Şampiyonlar Ligi sözümüz var
YEREL HABERLER (ÖZEL) Konyasporlu Soner Dikmen: Taraftara, ...
Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı
YEREL HABERLER Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.