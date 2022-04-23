Akşehir ve Kulu’da 23 Nisan kutlamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir ve Kulu’da 23 Nisan kutlamaları

İHA

Akşehir ve Kulu’da 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurt genelinde olduğu gibi Konya’nın Akşehir ve Kulu ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Akşehir’deki ilk etkinlikler Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk koyulmasıyla başladı. Daha sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Akşehir’deki 23 Nisan etkinlikleri, Cumhuriyet İlkokulu’ndaki kutlamalarla devam etti. Törende öğrencilerin halk oyunları gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere törene katılan protokol tarafından ödülleri verildi. Programa Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kulu'da 23 Nisan coşkusu
Kulu’daki kutlamalar da Atatürk Anıtına çelenk koyulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programa Merkez İlkokulu’nda devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı, şiirler okundu.
Programa Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Garnizon Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
Akşehir Belediyesi’nden çocuklara bayram eğlencesi
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi’nden çocuklara bayram eğlencesi
Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda
Konya'da kazada ölen 2 genç, toprağa verildi
YEREL HABERLER Konya'da kazada ölen 2 genç, toprağa verildi
İki can alan motosiklet sürücüsü, 'motosikletim kırıldı' diye şikayetçi olmuş
YEREL HABERLER İki can alan motosiklet sürücüsü, 'motosikletim ...
Bakan Varank: “Kapsül Teknoloji Platformu Türkiye’ye örnek olacak”
YEREL HABERLER Bakan Varank: “Kapsül Teknoloji Platformu Türkiye’ye ...
Konya’da cip alev alev yandı
YEREL HABERLER Konya’da cip alev alev yandı
Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin ...
Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Büyükşen çifti cinayetinde 1 tutuklama daha
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde 1 tutuklama daha
Eşiyle tartışıp evi yaktı
YEREL HABERLER Eşiyle tartışıp evi yaktı
Kulu'da tekne orucu tutan çocuklar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kulu'da tekne orucu tutan çocuklar ödüllendirildi
Karatay Çevre Ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi Genel Kurulunu yaptı
YEREL HABERLER Karatay Çevre Ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi Genel ...
Rektör Ortaç: “23 Nisan çocuklarımıza verilen büyük bir armağandır”
YEREL HABERLER Rektör Ortaç: “23 Nisan çocuklarımıza verilen büyük ...
Konya’dan Türkmenler'e yardım eli
YEREL HABERLER Konya’dan Türkmenler'e yardım eli
Başkan Akkaya koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti
YEREL HABERLER Başkan Akkaya koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti
Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara ...
Başkan Altay: “Gençlerle aramızda çok güzel bir muhabbet var”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Gençlerle aramızda çok güzel bir ...
(ÖZEL) Konyasporlu Soner Dikmen: Taraftara, Şampiyonlar Ligi sözümüz var
YEREL HABERLER (ÖZEL) Konyasporlu Soner Dikmen: Taraftara, ...
Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı
YEREL HABERLER Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca ...
İngilizce gazete Konya’nın tanıtımına katkı sağlıyor
YEREL HABERLER İngilizce gazete Konya’nın tanıtımına katkı sağlıyor
Camiye gitti, döndüğünde iş yerini alevler içinde buldu
YEREL HABERLER Camiye gitti, döndüğünde iş yerini alevler içinde ...
Konya'nın tarihi pazarlarında bayram hareketliliği
YEREL HABERLER Konya'nın tarihi pazarlarında bayram hareketliliği
Başkan Akkaya Perşembe Pazarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Akkaya Perşembe Pazarını ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.