Selçuklu Belediyesi'nin kitap okuma ve resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Konya’nın merkez Selçuklu Belediyesi'nin her yaş grubundan yoğun ilgi gören “8. Online Kitap Okuma Yarışması” ve “Hayat Resim Defterine Sığar “isimli yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Selçuklu Belediyesi tarafından çocuklar ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen “8. Kitap Okuma Yarışması” ile çocukların ve gençlerin ekran karşısında geçirdiği zamanı azaltıp, hayata karşı farklı ufuklar kazandırmak için düzenlediği “Hayat Resim Defterine Sığar” isimli yarışmanın ödülleri Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki törenle sahiplerini buldu. Selçuklu Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalarda çocukların önceliğinin büyük olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu akşam çocuklarımız başta olmak üzere gençlerimiz ve her yaş grubundan hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği ve gelenekselleşmiş olan iki kıymetli yarışma programımızın ödül törenini icra etmek ve bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın dünyada yegane olan çocuk bayramını en içten duygularla tebrik ediyorum. Yaptığımız çalışmalar genel itibarıyla çocuklarımızın güvenli yarınlarına dokunabilmek, müreffeh bir toplum inşasında gençlerimizin önünü açmaktır. Her ortamda çocuklarımız ve gençlerimizle buluşuyor ve görüyorum ki gelişen ve üreten Türkiye yolunda gözümüz hiçbir zaman arkada olmayacak, geleceğimiz emin ellerde. Çocuklarımıza ve gençlerimize güvenimiz tam elhamdülillah. Sizlerin daha iyi imkânlarda ve ortamlarda kendinizi daha çok geliştirmeniz için var gücümüzle bizler çalışıyor, aynı gayreti sizlerden de bekliyoruz. Bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemizin egemenliği için mücadele etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, vatanımızı Türk yurdu kılan tüm aziz şehitlerimize ve muhterem gazilerimize rahmet diliyorum” dedi.



“Hedefimiz çocuklarımızı geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamak”

Selçuklu’da eğitim alanında yapılan faaliyetlerle çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "8. Online Kitap Okuma Yarışmamız ve Hayat Resim Defterine Sığar resim yarışmamızı çok özel temalarda düzenlemiş olup, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı eğitimcilerimizle neticelendirdik. Öncelikle 8. Online Kitap Okuma Yarışmamızda dereceye giren 10 kitapsever hemşehrimizi tebrik ediyorum. Toplam maliyeti 150 bin Türk Lirası olan yarışma programımıza 2 bin 520 başvuru olup, 910 kişi yarışmaya dahil oldu. Yarışma kitaplarımızda Selçuklu medeniyeti ve şehir kültürünü esas aldık. Kitaplar hayat boyu öğrenme yolunda en iyi dostumuzdur. Sekizincisini düzenlediğimiz gelenekselleşen kitap okuma yarışmamızı çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkin hemşehrilerimize kitap okuma bilinci kazandırma, onları sözcüklerin zengin dünyasıyla buluşturma, araştırmaya yöneltme ve analitik düşünebilmelerini sağlama gayesiyle gerçekleştiriyoruz. Kitaba ve bilgiye ulaşmada sizlere kolaylık sağlamaya devam ediyoruz. Selçuklu Belediyemiz bünyesindeki kütüphanelerimizde her yaştan hemşehrimize hitap eden kitaplar bulunuyor. 98 kütüphanemizde bulunan 600 bini aşkın kitabımızla ve kütüphanelerimizin sosyalkültürel etkinlikleriyle şehrimizin kültürel dokusuna katkıda bulunmayı görev biliyoruz. Her yıl yeni yayınlar kazandırarak kütüphanelerimizi güncel tutuyoruz. Sürdürülebilir kütüphaneciliği önemsiyor ve bunun için gerekli kaynağı sağlıyoruz. Medeniyetimizin varisi çocuklarımız ve gençlerimizin adına yaptığımız faaliyetlerimiz hız kesmeden sürmektedir. Okul dışı öğrenme ortamlarımız bu bağlamda büyük önem arz ediyor. Sille Tabiat Okulumuzda evlatlarımız tabiatla buluşuyor, doğayı keşfediyorlar. Sanat ve Tasarım Atölyemizde öğrencilerimiz sanatla iç içe olup, el becerilerini geliştiriyorlar. Trafik Eğitim Parkımızda çocuklarımız trafik ahlakı ve bilinci kazanıyorlar. Çocuk Kütüphanemizden anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz nitelikli kitaplarla tanışıyor ve eğlenerek öğreniyorlar. Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademimizde çocuklarımız ve gençlerimiz, toplam 12 atölyemizle teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişimleri takip ederek, keşfeden ve sorgulayan bir düşünceyle üretime katılmaktadırlar. Hatice Hatun Külliyemizdeki Çocuk Mektebimizde manevi atmosferde zaman geçiren çocuklarımız dinî ve ilmi programlarda bire bir yer alıp öğrenimlerine devam ediyorlar. Uzaktan Destek Eğitim Merkezlerimizle pandemi döneminde özellikle ücretsiz internetle tablet desteği ve huzurlu ders çalışma ortamı arayan gençlerimize sunduğumuz hizmetlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir diğer faaliyetimiz olan Selçuklu Belediyesi Sanat Akademimizde ise kişisel gelişim, müzik ve sahne sanatları alanlarında birçok evladımız ve hemşehrilerimiz eğitim görmektedir. Özgüvenleri tam, kendilerini iyi ifade eden bir nesil için Sanat Akademimiz başlangıçtan bu yana halkımızın yoğun ilgisiyle hizmetlerine devam etmektedir" diye konuştu.



“Resim yarışmamızla çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirmelerine vesile olduk”

Her şeyin hayal etmekle başladığını ve bu konuda resim yarışmasıyla çocukların kendilerini geliştirmelerine katkı sunduklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Diğer programımız olan 'Hayat Resim Defterine Sığar' resim yarışmamızı çocuklarımızın ve gençlerimizin duygu ve düşüncelerini renklerle kağıda yansıtmalarını sağlama ve hayal güçlerini geliştirmeleri amacıyla düzenledik. Toplam maliyeti 1 milyon 250 bin Türk Lirası olan yarışma programımız üç kategoride çeşitli temalarda planlandı. Resim defteri ve boyalarının bulunduğu resim çantalarını ikamet ettikleri mahalle tesislerinden alan yarışmacı evlatlarımız, yaptıkları birbirinden güzel resim çalışmalarını yine bu tesislere güvenle teslim ettiler. Yarışmamıza Selçuklu ilçemizde ikamet eden yaklaşık 6 bin çocuğumuz ve gencimiz başvurmuş, 845 katılımcı resimlerini teslim ederek jüri değerlendirmesine katıldılar. Resimlerimizi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı öğretmenlerimizden oluşan jürimizle değerlendirerek derecelendirdik ve hak eden katılımcılara ödüllerimizi birazdan ulaştıracağız. Bugün burada sizlerle toplam 53 ödülümüzü dereceye giren yarışmacılarımıza takdim ederek, resim yarışmamızda sergileme ödülü kazanan 47 katılımcımıza da ödüllerini posta yoluyla ulaştıracağız. İki özel yarışmamızda da dereceye girerek ödüle layık görülen evlatlarımızı tebrik ediyor; kitaplarla bağlarınızı daim tutmanızı, duygu ve düşüncelerinizi renklerle aktarma yolunda sanat sevginizin de devamını diliyorum. Sizleri önemsiyor, gelecekte bu kürsülerde sizleri görüyoruz. Bu emaneti sizlere devredinceye dek, ekip arkadaşlarımızla birlikte, sizler için var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz. Geleceğimizin teminatı siz değerli evlatlarımızı sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan protokol heyetimize ve değerli ailelerimize teşekkürlerimi arz ediyorum" şeklinde konuştu.



“Selçuklu’da gençlerimiz sanat ve kültürle iç içe”

Sözlerine tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başlayan AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ise, “Selçuklu’da sosyal, kültürel faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Başkanımızın ifade ettiği gibi hemen hemen her hafta birden fazla etkinliğe şahitlik ediyoruz. Günlerimiz, akşamlarımız dolu dolu geçiyor. Hem edebiyat hem sanat, hem güzel sanatlar bunların hepsi aslında gelişmiş bir toplumun en önemli göstergelerinden. Özellikle gençlerle ilgili bu sanal dünyanın tuzaklarından ve karmaşasından uzaklaştırıp onları gerçek dünyamızın güzellikleriyle buluşturmak bu yüzden oldukça önemli ben başkanımıza ve ekibine bu konudaki çalışma ve gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki kategoriden oluşan “8. Online Kitap Okuma Yarışması” ile üç kategoriden oluşan “Hayat Resim Defterine Sığar” yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, tüm yarışmacılar ve protokolün günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Yazar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran, AK Parti Selçuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, AK Parti Selçuklu Teşkilat Üyeleri, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi Meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

