Sözleşmeyle aldıkları aracın plakasını değiştirip hırsızlık yaparken yakalandılar

Konya’da galeriden sözleşme ile araç alan iki kişi, aracın plakasındaki harf grubunu değiştirerek hırsızlık yaptı. Olay sonrası çevrede inceleme başlatan ekipler, aracın plakasındaki oynamayı çözdükten sonra şüphelileri yakaladı.

Olay, 24 Nisan Pazar günü merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa K. ve Hikmet T. Cumartesi günü galericiler sitesine giderek bir iş yerinden 42 ACR plakalı aracı satın aldı. Hafta sonu nedeniyle iş yeri sahibi ile sözleşme yapan şüpheliler, daha sonra aracın plakasını 42 AOR olarak değiştirdi. Meram ilçesinde daha önceden belirledikleri adreslere hırsızlık yapmak için giren şüpheliler, çeşitli ev eşyası çaldıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şahısların kaçtığı aracı belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aracın plakasında oynama olduğunun tespit edilmesi üzerine harflerin değiştirilebileceği ihtimalini değerlendiren ekipler aracın plakasının 42 ACR olduğunu belirledi. Aracın sahibi ile iletişime geçen ekipler daha sonra şüphelileri tespit etti. Çalışmalarını genişleten ekipler, şüpheliler İsa K. ve Hikmet T'yi Meram ilçesi Karaman Yolu Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahıslar, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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