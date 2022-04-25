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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir yeni bir park inşa ediyor

İHA

Konya Büyükşehir yeni bir park inşa ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri için Yazır Mahallesinde yeni bir park yapımını başlattıklarını söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde 43 bin metrekare alan üzerine yeni bir park inşa ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, altyapısı ve üstyapısıyla şehri imar etmek için çalıştıklarını belirterek, bu çerçevede yeni yeşil alanlar ve parklarla da Konya’yı yarınlara hazırladıklarını söyledi. Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde yeni bir parkın yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Hemşehrilerimizin dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri yeni bir park daha yapıyoruz. Toplam 43 bin metrekarelik bir alana yapılacak parkımızı spor yapanlar ve çocuklar çok sevecek. Yeşil dokusuyla Konyamıza değer katacak parkımızı bu yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah” diye konuştu.
Konya Büyükşehir Belediyesinin hayata geçireceği parkta; basketbol sahası, futbol sahası, bisiklet ve kaykay pisti, yürüyüş parkuru, bisiklet parkuru, fitness istasyonu ile birlikte çocuklar için Gotik Kule, oyun evi, halatlı macera parkuru, tırmanma kütükleri, piramit oyun grubu, trambolin, kuş yuvası oyun grubu, orman oyun kulesi engelli salıncağı, kuluçka salıncak, halatlı salıncak, küresel oyun grubu, halatlı tahterevalli, paslanmaz kaydırak, teleferik, tırmanma duvarı, insan figürlü geçiş duvarı, küçük yaş grubu etkinlik alanı, ahşap tünel gibi birbirinden eğlenceli oyun alanları yer alacak. Yeşil alanla birlikte meydan ve havuzun da bulunacağı parkta oturma birimleri, dinlenme alanları, 80 kişilik amfi tiyatro bulunacak.

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