Selçuklu’da hafızlardan Kur’an ziyafeti

Ramazan ayına özel olarak Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Selçuklu’da Ramazan Akşamları” programı hafızların Kuran ziyafetiyle son buldu.

Ramazan ayının manevi iklimini yaşatan programlar düzenleyen Selçuklu Belediyesi’nin Cumartesi akşamlarına özel organize ettiği “Selçuklu’da Ramazan Akşamları”programı birbirinden güzel sesli hafızların Kur’an tilavetiyle sona erdi. Sunucu Sami Bayrakcı’nın moderatörlüğünde Selçuklu Kongre Merkezi’nde dinleyicileriyle buluşan Kur’an ziyafeti programında hafızlar Durmuş Ali Uçar, Muhammed Aksak, Hasan Köylü, Mustafa Özyılmaz, Sanaullah Habib, Kur’an ayetleriyle dinleyicileri manevi bir yolculuğa çıkardı.



“Ramazan ayını rahmetiyle bereketiyle geçiriyoruz”

Selçuklu’da Ramazan ayının dolu dolu geçtiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün Elhamdülillah hafızlarımızla birlikte kalplerimiz huzur buldu. Hem hafızlarımıza bu güzel tilavetleri için teşekkür ediyorum hem de bugün salonumuzda yer alan gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir Ramazan ayını hep birlikte rahmetiyle bereketiyle geçiriyoruz. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Etrafımızda pek çok olumsuzluğu bir arada yaşıyoruz ama bugün ülkemizde hem bir barış iklimi yaşıyoruz hem de rahmet ve bereketi bir arada yaşıyoruz. İnşallah bunlar daim olur diye de dua ediyorum. Tekrar hocalarımıza bu güzel gece için teşekkür ediyorum” dedi.

Program Başkan Pekyatırmacı, program sonrasında hafızlara çift başlı kartal sembolü hediye takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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