Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı

İHA

Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı

Konya'nın Meram ilçesinde vinç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi İmamı Azam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar K. idaresindeki 42 AJM 446 plakalı fabrika servis minibüsü, Kutsal Caddesi'nden çıkan Zekeriya S. idaresindeki 42 DZT 73 plakalı vinçle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada vinç ve servis minibüsü sürücüsü ile minibüste bulunanlar olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ereğli’de Organik Tarım Çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ereğli’de Organik Tarım Çalıştayı gerçekleştirildi
SÜ’de iş sağlığı ve güvenliği için sanal laboratuvar geliştirildi
YEREL HABERLER SÜ’de iş sağlığı ve güvenliği için sanal laboratuvar ...
Rezidanstaki işkencede iddianame kabul edildi
YEREL HABERLER Rezidanstaki işkencede iddianame kabul edildi
Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Konya Tabip Odası’nda görev değişimi
YEREL HABERLER Konya Tabip Odası’nda görev değişimi
Bilgehanelerden Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması
YEREL HABERLER Bilgehanelerden Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür ...
Selçuklu’da hafızlardan Kur’an ziyafeti
YEREL HABERLER Selçuklu’da hafızlardan Kur’an ziyafeti
Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının ...
Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü ...
Konya Büyükşehir yeni bir park inşa ediyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir yeni bir park inşa ediyor
Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelere son hafta uyarısı
YEREL HABERLER Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelere son hafta ...
Sözleşmeyle aldıkları aracın plakasını değiştirip hırsızlık yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Sözleşmeyle aldıkları aracın plakasını değiştirip ...
Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü ...
Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü ...
Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu
YEREL HABERLER Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine ...
Konya’da polis uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Konya’da polis uyuşturucuya geçit vermiyor
Arkadaşlarının haber alamadığı kadın evinde bıçaklanmış halde bulundu
YEREL HABERLER Arkadaşlarının haber alamadığı kadın evinde ...
Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ...
FETÖ firarisi eski Cumhuriyet Başsavcı Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi eski Cumhuriyet Başsavcı Konya'da ...
FETÖ'den aranan eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den aranan eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu ve sahte para çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu ve ...
Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza
YEREL HABERLER Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza
Çocukların alt geçitteki kameraları kırma eğlencesi pahalıya patladı
YEREL HABERLER Çocukların alt geçitteki kameraları kırma eğlencesi ...
Başkan Altay: “Amacımız Ramazanın bereketinden birlikte istifade edebilmek”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Amacımız Ramazanın bereketinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.