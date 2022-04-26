Konyaspor'un pilot takımı küme düştü



KONYA,(DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor'un pilot takımı olan ve TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karatay Termal 1922 Konyaspor, küme düştü.

Süper Lig'i 2'nci sırada tamamlamak için mücadele eden İttifak Holding Konyaspor'un pilot takımı olan Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 36'ncı haftasında Bucaspor 1928'e 1-0 mağlup oldu. 29 puanla kalan yeşil-beyazlı ekibin küme düşmesi de kesinleşti.

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 1955 yılında Konya Şeker Fabrikası çalışanlarınca kuruldu. Konya Şekerspor 2004-2005 sezonunda kadar sürekli amatör branşlarda mücadele ederken, şampiyon olup 3'üncü ligle tanıştı. Konya Şekerspor 2005-2006 sezonunda ise geçirdiği kötü sezonun ardından bölgesel amatör lige tekrar düştü. 2006-2007 sezonunda amatör ligden tekrar çıkarak, tekrar profesyonel ligde mücadele etti. 3'üncü ligdeki ilk sezonunda da şampiyon olarak 2'nci lige çıkan Konya Şekerspor 2012-2013 sezonunda Konya Şekerspor´un Konyaspor ile işbirliğine gitmesinden dolayı Anadolu Selçukluspor ismini alarak Konyaspor´un pilot takımı olarak yoluna devam etti. 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle ise 1922 Konyaspor adıyla mücadele etmektedir. Geçtiğimiz sezondan itibaren de Karatay Termal isim sponsoru oldu. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-04-26 11:19:29



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