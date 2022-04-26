KOSKİ e-randevuya geçiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, abonelik işlemlerini kolaylaştırmak için erandevu sistemine geçiyor. Artık Konyalılar koski.gov.tr veya mobil KOSKİ üzerinden randevusunu alıp verilen gün ve saatte KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne gelerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kalite politikası gereği abonelerine en etkin ve güvenilir şekilde hizmet sunmak üzere Haziran ayına kadar erandevu sistemine geçiyor. KOSKİ mobil uygulaması, www.koski.gov.tr web sitesi veya eDevlet üzerinden aboneliklerini başlatabilen aboneler, KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne gelmek zorunda kaldığı işlemler için de büyük bir kolaylığa kavuşuyor. Artık aboneler, gerek web sayfası üzerinden gerekse mobil KOSKİ üzerinden randevu alıp verilen gün ve saatte Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne gelerek sıra beklemek zorunda kalmadan işlemlerini halledebilecek.



Online abonelik kolaylığı

Daha önce de su ve kanalizasyon idareleri arasında ilk defa Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya’da vatandaşlara abonelik işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacak mesafeli sözleşme uygulamasını başlatmıştı. Söz konusu uygulama ile vatandaşlar, mobil veya online olarak yapılacak ilk abonelik işlemleri için KOSKİ’ye gelmeden ve ıslak imza gerekmeden istedikleri yer ve saatte abonelik işlemlerini yapabiliyor.



“Aboneler boşuna sıra beklemeyecek”

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, “Vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlamak için teknolojik yatırımları sürdürüyoruz. Altyapısını daha da geliştirerek, abonelerimizin bilgisayar üzerinden online olarak yapmakta oldukları abonelik işlemlerini, bulundukları her yerden işlem yapabilmelerine olanak tanıyan mobil uygulamayı hizmete sunduk. Bu uygulamalara ilave olarak; vatandaşlarımız zaman ve mekan sınırlandırması olmaksızın ister mobil uygulamamızla, isterse bilgisayar üzerinden online olarak yapacakları yeni abonelik işlemlerinde, kuruma gelmelerine veya ıslak imzalı evrak getirmelerine gerek kalmadan işlem yapabiliyor. Yine, en geç Haziran ayına kadar tamamlanmasını planladığımız erandevu sistemi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Artık vatandaşlarımız planladıkları gün ve saatte kurumumuza gelecekler, boşuna sıra beklemeyecekler” dedi.

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