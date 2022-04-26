“Özgün Baskı Öğrenci Projeleri Sergisi” ikinci kez kapılarını açtı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin 339 eseri sanatseverlerle buluştu.

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü lisans ve yüksek lisans derslerini alan öğrencilerin yaptığı eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Programa, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve sanatsever katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Grafik Tasarımı Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hülya Karoğlu, “Sergilenen eserlerde linol, ahşap, mono, serigrafi ve gravür baskı teknikleri kullanılarak, orman yangınları, pandemi ve küresel ısınma gibi güncel konular işlenmiştir. Bunun yanı sıra exlibris, radyo tiyatrosu, sinemakarakter afişleri, sanat ve tasarım tarihi konuları gibi öğrencilerimizin genel kültürlerine katkı sağlayacak konular da tercih edilmiştir. Sergimizde, farklı dönemlerden özgün baskı derslerini alan yaklaşık yüz öğrencimizin 339 eseri, sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur” dedi.

Sergi hakkında değerlendirmelerde bulunan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çağrı Gümüş de, “Grafik Tasarımı Bölümümüze ait olan ‘Özgün Baskı Atölyesinde’ gerçekleştirilen bu eserlerde farklı tekniklerin kullanımını görebiliyoruz. Grafik Tasarımı Bölümü olarak öğrencilerimize, mezuniyetten profesyonel tasarım hayatına geçişte destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin yeni tasarımcılarınaışık tutan Grafik Tasarımı Bölümümüz, aynı zamanda reklam ajansları, tasarım, oyun stüdyoları ve endüstrilerin de genç yetenekleri keşfetmesine aracı olma misyonu taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Sergi 10 Mayıs 2022 tarihine kadar KTO Karatay Üniversitesi’nde ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.