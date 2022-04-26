FETÖ'den aranan eski başsavcı, semt pazarında yakalanmış (2)

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ESKİ BAŞSAVCI TUTUKLANDI

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıldır aranan eski başsavcı Neyzen Özcan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-04-26 20:19:12



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